Тюменец засудил «Спортмастер» за отказ возвращать деньги за подарочную карту

13 марта 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

В суде пояснили, что правила магазина не могут быть главнее федерального закона Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель Тюмени подал в суд и выиграл процесс с ООО «Спортмастер»: в магазине мужчине отказались возвращать деньги за подарочную карту. Об этом на своем сайте сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Сотрудники ведомства представляли интересы горожанина на процессе. «Истец являлся держателем подарочной карты номиналом 5000 рублей, приобретенной у ООО „Спортмастер“ в ТРЦ „Кристалл“. Однако, в связи с отсутствием в магазине необходимого товара, мужчина составил претензию и попросил вернуть стоимость сертификата. Ему отказали, был подан иск в суд», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. В магазине мужчине заявили, что по правилам оборота подарочных карт, составленным самим «Спортмастером», деньги за сертификаты возврату не подлежат, равно как и остаток средств на них. Однако суд вынес вердикт о том, что закон «О защите прав потребителей» главнее. По итогу тюменцу вернули не только его пять тысяч рублей, но и выплатили компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности мужчина получил 9 000.

Житель Тюмени подал в суд и выиграл процесс с ООО «Спортмастер»: в магазине мужчине отказались возвращать деньги за подарочную карту. Об этом на своем сайте сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Сотрудники ведомства представляли интересы горожанина на процессе. «Истец являлся держателем подарочной карты номиналом 5000 рублей, приобретенной у ООО „Спортмастер“ в ТРЦ „Кристалл“. Однако, в связи с отсутствием в магазине необходимого товара, мужчина составил претензию и попросил вернуть стоимость сертификата. Ему отказали, был подан иск в суд», — рассказали URA.RU в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области. В магазине мужчине заявили, что по правилам оборота подарочных карт, составленным самим «Спортмастером», деньги за сертификаты возврату не подлежат, равно как и остаток средств на них. Однако суд вынес вердикт о том, что закон «О защите прав потребителей» главнее. По итогу тюменцу вернули не только его пять тысяч рублей, но и выплатили компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности мужчина получил 9 000.