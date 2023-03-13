Тюменский депутат попал в поле зрения силовиков

Депутат Сергей Вакарин
В отношении одного из депутатов Тобольской районной думы идет проверка по стороны силовиков. Его якобы подозревают в вымогательстве. Такую версию событий URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.
«Депутат вместе с партнером, занимался обустройством зимников в Тобольске. Между компаньонами произошел конфликт, после которого он вышел из бизнеса и начал требовать у товарища большую сумму денег. Заявление на него лежит в СК», — поделился версией событий собеседник агентства.
Агентство направило запрос в СК РФ по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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