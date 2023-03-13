13 марта 2023

Тюменский депутат попал в поле зрения силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, судебное заседание, суд, дубинка пр
Депутат Сергей Вакарин Фото:

В отношении одного из депутатов Тобольской районной думы идет проверка по стороны силовиков. Его якобы подозревают в вымогательстве. Такую версию событий URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке.

«Депутат вместе с партнером, занимался обустройством зимников в Тобольске. Между компаньонами произошел конфликт, после которого он вышел из бизнеса и начал требовать у товарища большую сумму денег. Заявление на него лежит в СК», — поделился версией событий собеседник агентства.

Агентство направило запрос в СК РФ по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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В отношении одного из депутатов Тобольской районной думы идет проверка по стороны силовиков. Его якобы подозревают в вымогательстве. Такую версию событий URA.RU сообщил источник, близкий к тюменской политтусовке. «Депутат вместе с партнером, занимался обустройством зимников в Тобольске. Между компаньонами произошел конфликт, после которого он вышел из бизнеса и начал требовать у товарища большую сумму денег. Заявление на него лежит в СК», — поделился версией событий собеседник агентства. Агентство направило запрос в СК РФ по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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