В Свердловской области резко выросло число самозанятых

В Свердловской области в 2022 году число самозанятых увеличилось на 61%

15 марта 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

К началу 2023 года количество самозанятых достигло 182 тысячи граждан Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2022 году в Свердловской области количество самозанятых увеличилось на 69 тысяч человек. Это на 61% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал директор областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Валерий Пиличев, передает корреспондент URA.RU. «В 2022 году количество зарегистрированных самозанятых в регионе увеличилось на 69 тысяч человек (61%) по сравнению с прошлым годом и к началу 2023 года достигло количества 182 205 граждан», — отметил Пиличев. Среди мер, которые стимулировали свердловчан становиться самозанятыми: невысокие налоги на профессиональный доход — 4% и оперативность банков, где можно было открыть счет в один клик. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выросло количество бизнесменов. Также выросло число занятых в сферах малого и среднего бизнеса.

В 2022 году в Свердловской области количество самозанятых увеличилось на 69 тысяч человек. Это на 61% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал директор областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Валерий Пиличев, передает корреспондент URA.RU. «В 2022 году количество зарегистрированных самозанятых в регионе увеличилось на 69 тысяч человек (61%) по сравнению с прошлым годом и к началу 2023 года достигло количества 182 205 граждан», — отметил Пиличев. Среди мер, которые стимулировали свердловчан становиться самозанятыми: невысокие налоги на профессиональный доход — 4% и оперативность банков, где можно было открыть счет в один клик. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выросло количество бизнесменов. Также выросло число занятых в сферах малого и среднего бизнеса.