В Свердловской области резко выросло число самозанятых

В 2022 году в Свердловской области количество самозанятых увеличилось на 69 тысяч человек. Это на 61% больше, чем годом ранее. Об этом рассказал директор областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Валерий Пиличев, передает корреспондент URA.RU.
«В 2022 году количество зарегистрированных самозанятых в регионе увеличилось на 69 тысяч человек (61%) по сравнению с прошлым годом и к началу 2023 года достигло количества 182 205 граждан», — отметил Пиличев. Среди мер, которые стимулировали свердловчан становиться самозанятыми: невысокие налоги на профессиональный доход — 4% и оперативность банков, где можно было открыть счет в один клик.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выросло количество бизнесменов. Также выросло число занятых в сферах малого и среднего бизнеса.
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