На курганских трассах частично возобновилось движение пассажирского транспорта

15 марта 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Ограничение движения пассажирского транспорта частично сняли 15 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассах в Курганской области частично возобновилось движение пассажирского транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану. «С 15 марта возобновлено движение пассажирского транспорта на трассе „Иртыш“ от границы с Челябинской областью до границы с Республикой Казахстан. Для автобусов открыто движение на региональных дорогах и муниципальной Курган — Садовое — Утятское», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничения продолжают действовать на всех муниципальных дорогах, на автодорогах Лебяжье — Мокроусово — Щигры и Курган — Куртамыш — Целинное. Также движение пассажирского транспорта ограничено на участке от города Куртамыша до села Целинное и на трассе «Подъезд к г. Ишим». Ранее мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что у детей, которых на занятия привозят школьные автобусы, 16 марта уроки пройдут дистанционно. Подвоз не будет осуществляться для обеспечения безопасности.

На трассах в Курганской области частично возобновилось движение пассажирского транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану. «С 15 марта возобновлено движение пассажирского транспорта на трассе „Иртыш“ от границы с Челябинской областью до границы с Республикой Казахстан. Для автобусов открыто движение на региональных дорогах и муниципальной Курган — Садовое — Утятское», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ограничения продолжают действовать на всех муниципальных дорогах, на автодорогах Лебяжье — Мокроусово — Щигры и Курган — Куртамыш — Целинное. Также движение пассажирского транспорта ограничено на участке от города Куртамыша до села Целинное и на трассе «Подъезд к г. Ишим». Ранее мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что у детей, которых на занятия привозят школьные автобусы, 16 марта уроки пройдут дистанционно. Подвоз не будет осуществляться для обеспечения безопасности.