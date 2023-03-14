На курганских трассах частично возобновилось движение пассажирского транспорта

На трассах в Курганской области частично возобновилось движение пассажирского транспорта. Об этом сообщается в telegram-канале ОГИБДД УМВД России по Кургану.
«С 15 марта возобновлено движение пассажирского транспорта на трассе „Иртыш“ от границы с Челябинской областью до границы с Республикой Казахстан. Для автобусов открыто движение на региональных дорогах и муниципальной Курган — Садовое — Утятское», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Ограничения продолжают действовать на всех муниципальных дорогах, на автодорогах Лебяжье — Мокроусово — Щигры и Курган — Куртамыш — Целинное. Также движение пассажирского транспорта ограничено на участке от города Куртамыша до села Целинное и на трассе «Подъезд к г. Ишим».
Ранее мэр Кургана Елена Ситникова сообщила, что у детей, которых на занятия привозят школьные автобусы, 16 марта уроки пройдут дистанционно. Подвоз не будет осуществляться для обеспечения безопасности.
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