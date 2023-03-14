14 марта 2023

Часть школьников в Кургане будет учиться дистанционно

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган , обучение, учебники, загрузка, домашнее обучение, дистанционное обучение, удаленное обучение, дистант, нет интернета
Переход на дистанционное обучение связан с погодными условиями Фото:

В Кургане дети, которых на занятия привозят школьные автобусы, 16 марта будут учиться дистанционно. Об этом сообщила мэр Елена Ситникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Кургане для обеспечения безопасности школьные автобусы завтра с утра [16 марта] не будут осуществлять подвоз детей. Поэтому ребята, которые учатся в первую смену и ездят до школы на школьных автобусах, продолжат учиться дистанционно. <…> По подвозу детей второй смены школьными автобусами сообщим дополнительно», — рассказала мэр.

Ситникова отметила, что все остальные школьники будут учиться в обычном режиме. Она добавила, что на отдельных дорогах Курганской области были частично сняты ограничения движения пассажирского транспорта, которые были введены вчера. 15 марта из-за неблагоприятных погодных условий часть школьников также училась дистанционно.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Кургане дети, которых на занятия привозят школьные автобусы, 16 марта будут учиться дистанционно. Об этом сообщила мэр Елена Ситникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Кургане для обеспечения безопасности школьные автобусы завтра с утра [16 марта] не будут осуществлять подвоз детей. Поэтому ребята, которые учатся в первую смену и ездят до школы на школьных автобусах, продолжат учиться дистанционно. <…> По подвозу детей второй смены школьными автобусами сообщим дополнительно», — рассказала мэр. Ситникова отметила, что все остальные школьники будут учиться в обычном режиме. Она добавила, что на отдельных дорогах Курганской области были частично сняты ограничения движения пассажирского транспорта, которые были введены вчера. 15 марта из-за неблагоприятных погодных условий часть школьников также училась дистанционно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...