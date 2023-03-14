Часть школьников в Кургане будет учиться дистанционно

15 марта 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Переход на дистанционное обучение связан с погодными условиями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане дети, которых на занятия привозят школьные автобусы, 16 марта будут учиться дистанционно. Об этом сообщила мэр Елена Ситникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Кургане для обеспечения безопасности школьные автобусы завтра с утра [16 марта] не будут осуществлять подвоз детей. Поэтому ребята, которые учатся в первую смену и ездят до школы на школьных автобусах, продолжат учиться дистанционно. <…> По подвозу детей второй смены школьными автобусами сообщим дополнительно», — рассказала мэр. Ситникова отметила, что все остальные школьники будут учиться в обычном режиме. Она добавила, что на отдельных дорогах Курганской области были частично сняты ограничения движения пассажирского транспорта, которые были введены вчера. 15 марта из-за неблагоприятных погодных условий часть школьников также училась дистанционно.

В Кургане дети, которых на занятия привозят школьные автобусы, 16 марта будут учиться дистанционно. Об этом сообщила мэр Елена Ситникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Кургане для обеспечения безопасности школьные автобусы завтра с утра [16 марта] не будут осуществлять подвоз детей. Поэтому ребята, которые учатся в первую смену и ездят до школы на школьных автобусах, продолжат учиться дистанционно. <…> По подвозу детей второй смены школьными автобусами сообщим дополнительно», — рассказала мэр. Ситникова отметила, что все остальные школьники будут учиться в обычном режиме. Она добавила, что на отдельных дорогах Курганской области были частично сняты ограничения движения пассажирского транспорта, которые были введены вчера. 15 марта из-за неблагоприятных погодных условий часть школьников также училась дистанционно.