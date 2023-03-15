Курганец поделился недавними успехами бойцов СВО. Видео

16 марта 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

По словам курганца, бойцы отбили атаку в запорожском направлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Курганской области, который принимает участие в специальной военной операции (СВО), рассказал о недавних успехах бойцов. Видео опубликовал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в своем telegram-канале. «Отличная сводка от нашего земляка!» — пишет Ильтяков. На видео курганец рассказывает о том, что бойцы СВО отбили атаку в запорожском направлении. «Наши ребята с 42 дивизии, 291 полк. Сожгли 3-4 танка, уничтожили часть сил личного состава противника, еще часть отошла назад. По моим данным есть пленные», — говорит он. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал видео с просьбами бойцов СВО. Они попросили автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры.

Житель Курганской области, который принимает участие в специальной военной операции (СВО), рассказал о недавних успехах бойцов. Видео опубликовал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в своем telegram-канале. «Отличная сводка от нашего земляка!» — пишет Ильтяков. На видео курганец рассказывает о том, что бойцы СВО отбили атаку в запорожском направлении. «Наши ребята с 42 дивизии, 291 полк. Сожгли 3-4 танка, уничтожили часть сил личного состава противника, еще часть отошла назад. По моим данным есть пленные», — говорит он. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал видео с просьбами бойцов СВО. Они попросили автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры.