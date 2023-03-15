15 марта 2023

Курганец поделился недавними успехами бойцов СВО. Видео

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Открытие военного учебного центра в КГУ. Курган, курсанты, армия, военные, солдаты, призывники, новобранцы, призывники, призывной пункт, военное училище, студенты, срочники, военная кафедра, учебка, учебная часть
По словам курганца, бойцы отбили атаку в запорожском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Курганской области, который принимает участие в специальной военной операции (СВО), рассказал о недавних успехах бойцов. Видео опубликовал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в своем telegram-канале.

«Отличная сводка от нашего земляка!» — пишет Ильтяков. На видео курганец рассказывает о том, что бойцы СВО отбили атаку в запорожском направлении. «Наши ребята с 42 дивизии, 291 полк. Сожгли 3-4 танка, уничтожили часть сил личного состава противника, еще часть отошла назад. По моим данным есть пленные», — говорит он.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал видео с просьбами бойцов СВО. Они попросили автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры.

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Житель Курганской области, который принимает участие в специальной военной операции (СВО), рассказал о недавних успехах бойцов. Видео опубликовал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в своем telegram-канале. «Отличная сводка от нашего земляка!» — пишет Ильтяков. На видео курганец рассказывает о том, что бойцы СВО отбили атаку в запорожском направлении. «Наши ребята с 42 дивизии, 291 полк. Сожгли 3-4 танка, уничтожили часть сил личного состава противника, еще часть отошла назад. По моим данным есть пленные», — говорит он. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал видео с просьбами бойцов СВО. Они попросили автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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