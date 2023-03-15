Житель Курганской области, который принимает участие в специальной военной операции (СВО), рассказал о недавних успехах бойцов. Видео опубликовал депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в своем telegram-канале.
«Отличная сводка от нашего земляка!» — пишет Ильтяков. На видео курганец рассказывает о том, что бойцы СВО отбили атаку в запорожском направлении. «Наши ребята с 42 дивизии, 291 полк. Сожгли 3-4 танка, уничтожили часть сил личного состава противника, еще часть отошла назад. По моим данным есть пленные», — говорит он.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал видео с просьбами бойцов СВО. Они попросили автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры.
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