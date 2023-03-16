В Тюмени работник крупного предприятия получил травму из-за нарушений условий труда

Водитель тюменской компании по производству молочной продукции «Золотые луга» получил серьезные травмы при перевозке готовой продукции к торговым точкам. Об этом сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Тюменской области.
«Произошла поломка транспортного средства. В момент, когда нашли причину поломки, автомобиль сорвался с домкратов и упал на водителя, который находился под транспортным средством. Работник был доставлен в больницу №4 г. Ишима, он получил множественные переломы нижней части туловища, травматический шок», — говорится в сообщении.
В ходе проверки эксперты установили, что главной причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ. В частности, не был обеспечен контроль со стороны руководства за ходом выполнения работ и соблюдением трудовой дисциплины. Известно так же, что работник был принят на работу без прохождения психиатрического медицинского освидетельствования, а средства индивидуальной защиты не выдавались.
В настоящий момент государственная инспекция труда в Тюменской области решает вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Ранее URA.RU рассказало о нескольких похожих случаях, самым громким из нах стала гибель крановщицы в компании экс-депутата Тюменской областной думы.
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