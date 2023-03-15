Фирме экс-депутата Тюменской облдумы грозит приостановка деятельности

Ростехнадзор обнаружил нарушения в фирме бывшего депутата Тюменской облдумы Николая Руссу «Мостострой-11»

Фирма Николая Руссу, лишенного депутатского мандата, попала под внимание Ростехнадзора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фирме экс-депутата Тюменской облдумы Николая Руссу «Мостострой-11» грозит административная ответственность за многочисленные нарушения требований безопасности. Об этом сообщило Северо-Уральское управление Ростехнадзора.

«Выявлены нарушения требований промышленной безопасности. Установлено, что в организации не создана служба производственного контроля и не назначен ответственный за осуществление производственного контроля; не разработан и не согласован с территориальным органом Ростехнадзора проект производства работ на подъем и транспортировку людей с применением подъемных сооружений», — сообщает ведомство.

В отношении «Мостостроя» будет возбуждено дело об административном правонарушении. Максимальная санкция за нарушение требований промышленной безопасности — приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Гендиректор фирмы Николай Руссу был депутатом Тюменской облдумы с 2019 года, выиграв довыборы по Калининскому округу Тюмени. В феврале 2023 года его лишили депутатского мандата, после чего он освободил кресло в региональном парламенте.