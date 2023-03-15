15 марта 2023

Фирме экс-депутата Тюменской облдумы грозит приостановка деятельности

Ростехнадзор обнаружил нарушения в фирме бывшего депутата Тюменской облдумы Николая Руссу «Мостострой-11»
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Дебаты Единой России. Тюмень, руссу николай
Фирма Николая Руссу, лишенного депутатского мандата, попала под внимание Ростехнадзора Фото:

Фирме экс-депутата Тюменской облдумы Николая Руссу «Мостострой-11» грозит административная ответственность за многочисленные нарушения требований безопасности. Об этом сообщило Северо-Уральское управление Ростехнадзора.

«Выявлены нарушения требований промышленной безопасности. Установлено, что в организации не создана служба производственного контроля и не назначен ответственный за осуществление производственного контроля; не разработан и не согласован с территориальным органом Ростехнадзора проект производства работ на подъем и транспортировку людей с применением подъемных сооружений», — сообщает ведомство.

В отношении «Мостостроя» будет возбуждено дело об административном правонарушении. Максимальная санкция за нарушение требований промышленной безопасности — приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Гендиректор фирмы Николай Руссу был депутатом Тюменской облдумы с 2019 года, выиграв довыборы по Калининскому округу Тюмени. В феврале 2023 года его лишили депутатского мандата, после чего он освободил кресло в региональном парламенте.

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Фирме экс-депутата Тюменской облдумы Николая Руссу «Мостострой-11» грозит административная ответственность за многочисленные нарушения требований безопасности. Об этом сообщило Северо-Уральское управление Ростехнадзора. «Выявлены нарушения требований промышленной безопасности. Установлено, что в организации не создана служба производственного контроля и не назначен ответственный за осуществление производственного контроля; не разработан и не согласован с территориальным органом Ростехнадзора проект производства работ на подъем и транспортировку людей с применением подъемных сооружений», — сообщает ведомство. В отношении «Мостостроя» будет возбуждено дело об административном правонарушении. Максимальная санкция за нарушение требований промышленной безопасности — приостановление деятельности на срок до 90 дней. Гендиректор фирмы Николай Руссу был депутатом Тюменской облдумы с 2019 года, выиграв довыборы по Калининскому округу Тюмени. В феврале 2023 года его лишили депутатского мандата, после чего он освободил кресло в региональном парламенте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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