Жители ЯНАО пожаловались, что в социальных центрах не кормят детей-инвалидов

17 марта 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Жители жалуются, что детей-инвалидов несколько лет не кормят в социальных центрах Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители ЯНАО пожаловались, что в центрах социального обслуживания перестали кормить детей-инвалидов, которые находятся там на протяжении четырех часов. Об этом в соцсетях сообщил Олег Шевченко. «Весной 2022 года в центре „Садко“ детей инвалидов перестали кормить. Вопрос, в округе все так плохо с финансированием, что нет возможности?» — уточнил автор. В комментариях пользователи отметили, что детей не кормят уже на протяжении нескольких лет. «А сейчас везде по ЯНАО детей не кормят. В п.г.т Уренгой, уже три года как», — добавила Вера Ландарева. В окружном департаменте соцзащиты ответили, что услуга по обеспечению питанием предоставляется в том случае, если получатель социальных услуг пребывает в учреждении более четырех часов подряд. «Ранее детям, получавшим соцуслуги до четыре часов в день в полустационарной форме в центре „Садко“, предоставлялось питание. Это нарушение было выявлено в ходе проверки департаментом социальной защиты населения ЯНАО. В прошлом году его устранили», — рассказали URA.RU в департаменте. Ранее сообщалось, что в ЯНАО инвалидов начнут кормить ямальскими деликатесами. Планировалось, что в меню социальных центров добавят мясо северного оленя и дикоросы.

Жители ЯНАО пожаловались, что в центрах социального обслуживания перестали кормить детей-инвалидов, которые находятся там на протяжении четырех часов. Об этом в соцсетях сообщил Олег Шевченко. «Весной 2022 года в центре „Садко“ детей инвалидов перестали кормить. Вопрос, в округе все так плохо с финансированием, что нет возможности?» — уточнил автор. В комментариях пользователи отметили, что детей не кормят уже на протяжении нескольких лет. «А сейчас везде по ЯНАО детей не кормят. В п.г.т Уренгой, уже три года как», — добавила Вера Ландарева. В окружном департаменте соцзащиты ответили, что услуга по обеспечению питанием предоставляется в том случае, если получатель социальных услуг пребывает в учреждении более четырех часов подряд. «Ранее детям, получавшим соцуслуги до четыре часов в день в полустационарной форме в центре „Садко“, предоставлялось питание. Это нарушение было выявлено в ходе проверки департаментом социальной защиты населения ЯНАО. В прошлом году его устранили», — рассказали URA.RU в департаменте. Ранее сообщалось, что в ЯНАО инвалидов начнут кормить ямальскими деликатесами. Планировалось, что в меню социальных центров добавят мясо северного оленя и дикоросы.