22 ноября 2022
21 ноября 2022

В организации соцобслуживания жителей ЯНАО будут кормить деликатесами

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибная пора. Чердыньский район, лес, брусника, осенний лес, лесная ягода, природа, осень в лесу
Рацион питания расширили благодаря поручению губернатора Фото:

В организации социального обслуживания населения ЯНАО в меню у инвалидов, пожилых и детей появится мясо северного оленя и дикоросы. Об этом говорится на официальном сайте правительства ЯНАО.

«С 2023 года в меню организаций социального обслуживания населения появятся мясо северного оленя, дикоросы — брусника, клюква, морошка», — говорится в сообщении правительства. Меню расширяется в целях сбалансированного, качественного и разнообразного питания для отдельных групп населения.

Отмечается, что рацион питания продукцией местного производства в школах, детских садах и социальных учреждениях расширили благодаря поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Услугой можно будет воспользоваться в стационарной и полустационарной форме соцобслуживания.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО увеличат производство деликатесов из оленины. Предприниматель из Салехарда приобрел цех и оборудование для начала работы.

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В организации социального обслуживания населения ЯНАО в меню у инвалидов, пожилых и детей появится мясо северного оленя и дикоросы. Об этом говорится на официальном сайте правительства ЯНАО. «С 2023 года в меню организаций социального обслуживания населения появятся мясо северного оленя, дикоросы — брусника, клюква, морошка», — говорится в сообщении правительства. Меню расширяется в целях сбалансированного, качественного и разнообразного питания для отдельных групп населения. Отмечается, что рацион питания продукцией местного производства в школах, детских садах и социальных учреждениях расширили благодаря поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Услугой можно будет воспользоваться в стационарной и полустационарной форме соцобслуживания. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО увеличат производство деликатесов из оленины. Предприниматель из Салехарда приобрел цех и оборудование для начала работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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