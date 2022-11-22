В организации соцобслуживания жителей ЯНАО будут кормить деликатесами

Рацион питания расширили благодаря поручению губернатора Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В организации социального обслуживания населения ЯНАО в меню у инвалидов, пожилых и детей появится мясо северного оленя и дикоросы. Об этом говорится на официальном сайте правительства ЯНАО.

«С 2023 года в меню организаций социального обслуживания населения появятся мясо северного оленя, дикоросы — брусника, клюква, морошка», — говорится в сообщении правительства. Меню расширяется в целях сбалансированного, качественного и разнообразного питания для отдельных групп населения.

Отмечается, что рацион питания продукцией местного производства в школах, детских садах и социальных учреждениях расширили благодаря поручению губернатора Дмитрия Артюхова. Услугой можно будет воспользоваться в стационарной и полустационарной форме соцобслуживания.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО увеличат производство деликатесов из оленины. Предприниматель из Салехарда приобрел цех и оборудование для начала работы.