Мэрия Кургана запретила парковаться возле центрального парка

В Кургане на один день запретят остановку и парковку автотранспорта перед ЦПКиО. Соответствующее постановление выпустила администрация города.
«Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта <…> 18.03.2023 г. на парковочной площадке перед входом в Центральный парк культуры и отдыха (ул. Карельцева, 13)», — говорится в документе на сайте мэрии. Запрет будет действовать с 6 до 16 часов субботы.
Ограничение ввели из-за проведения в парке мероприятия «Крымская весна». Управлению МВД рекомендовали проконтролировать соблюдение запрета и организовать надзор за общественным порядком.
Ранее парковаться возле ЦПКиО курганцам запрещали в конце февраля. Это произошло из-за «Проводов зимы».
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