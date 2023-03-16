16 марта 2023

Мэрия Кургана запретила парковаться возле центрального парка

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, сугроб, снег, парковка
В Кургане ввели временный запрет на парковку у ЦПКиО Фото:

В Кургане на один день запретят остановку и парковку автотранспорта перед ЦПКиО. Соответствующее постановление выпустила администрация города.

«Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта <…> 18.03.2023 г. на парковочной площадке перед входом в Центральный парк культуры и отдыха (ул. Карельцева, 13)», — говорится в документе на сайте мэрии. Запрет будет действовать с 6 до 16 часов субботы.

Ограничение ввели из-за проведения в парке мероприятия «Крымская весна». Управлению МВД рекомендовали проконтролировать соблюдение запрета и организовать надзор за общественным порядком.

Ранее парковаться возле ЦПКиО курганцам запрещали в конце февраля. Это произошло из-за «Проводов зимы».

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В Кургане на один день запретят остановку и парковку автотранспорта перед ЦПКиО. Соответствующее постановление выпустила администрация города. «Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта <…> 18.03.2023 г. на парковочной площадке перед входом в Центральный парк культуры и отдыха (ул. Карельцева, 13)», — говорится в документе на сайте мэрии. Запрет будет действовать с 6 до 16 часов субботы. Ограничение ввели из-за проведения в парке мероприятия «Крымская весна». Управлению МВД рекомендовали проконтролировать соблюдение запрета и организовать надзор за общественным порядком. Ранее парковаться возле ЦПКиО курганцам запрещали в конце февраля. Это произошло из-за «Проводов зимы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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