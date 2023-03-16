Мэрия Кургана запретила парковаться возле центрального парка

17 марта 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

В Кургане ввели временный запрет на парковку у ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на один день запретят остановку и парковку автотранспорта перед ЦПКиО. Соответствующее постановление выпустила администрация города. «Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта <…> 18.03.2023 г. на парковочной площадке перед входом в Центральный парк культуры и отдыха (ул. Карельцева, 13)», — говорится в документе на сайте мэрии. Запрет будет действовать с 6 до 16 часов субботы. Ограничение ввели из-за проведения в парке мероприятия «Крымская весна». Управлению МВД рекомендовали проконтролировать соблюдение запрета и организовать надзор за общественным порядком. Ранее парковаться возле ЦПКиО курганцам запрещали в конце февраля. Это произошло из-за «Проводов зимы».

В Кургане на один день запретят остановку и парковку автотранспорта перед ЦПКиО. Соответствующее постановление выпустила администрация города. «Запретить остановку и стоянку всех видов транспорта <…> 18.03.2023 г. на парковочной площадке перед входом в Центральный парк культуры и отдыха (ул. Карельцева, 13)», — говорится в документе на сайте мэрии. Запрет будет действовать с 6 до 16 часов субботы. Ограничение ввели из-за проведения в парке мероприятия «Крымская весна». Управлению МВД рекомендовали проконтролировать соблюдение запрета и организовать надзор за общественным порядком. Ранее парковаться возле ЦПКиО курганцам запрещали в конце февраля. Это произошло из-за «Проводов зимы».