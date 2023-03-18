ЧВК «Вагнер» приравняли к добровольцам на СВО: главное к вечеру 18 марта

Украинское военное командование скоро примет решение по Бахмуту, считают в Верховной Раде
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий полумиллионный штраф за дискредитацию добровольцев на СВО. В Кремле отметили, что ЧВК «Вагнер» также относится к добровольческим формированиям. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 марта.
- В России начали действовать новые правила по отправке добровольцев в зону боевых действий. Они закрепляют требования к кандидатам, а также приравнивают их к профессиональным военным.
- Владимир Путин подписал указ, вводящий штраф за дискредитацию добровольцев в зоне проведения спецоперации. Он составит до 500 тысяч рублей.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЧВК «Вагнер» участвуют в СВО как добровольческое формирование. Так он объяснил, будет ли распространяться штраф за дискредитацию в случае с бойцами ЧВК «Вагнер».
- Военный корреспондент Андрей Коц рассказал URA.RU об обмане украинской армии. Он сообщил, что ВСУ специально говорят о наступлении на запорожском направлении, чтобы атаковать в другом месте.
- В Верховной Раде анонсировали, что военное командование Украины скоро примет решение по Бахмуту (Артемовску). Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что Бахмут важен для президента Украины Владимира Зеленского так же, как Ленинград для лидера Третьего Рейха Адольфа Гитлера.
- В Минобороны России рассказали, что ВС РФ отбили атаку ВСУ в Харьковской области. Также Министерство опубликовало видео работы российских военных самолетов в зоне спецоперации, передает Пятый канал.
- В США заявили, что Украине не нужны американские истребители F-16. В Соединенных Штатах считают, что с ними Украина не получит преимущество.
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