18 марта 2023
17 марта 2023

Жительницы Кургана взыскали деньги с управляющей компании за затопленную квартиру

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, уголовное дело, прокурор, зал суда, судебное заседание, судебный процесс
Суд постановил взыскать деньги с УК Фото:

Из-за некачественного ремонта, проведенного работниками управляющей компании, затопило квартиру жительниц Кургана. Женщины обратились с иском, в котором требуют выплаты компенсации морального вреда, материального ущерба и штрафа. Об этом сообщается на сайте горсуда.

«Истцы обратились в суд с иском к управляющей компании. Они указали, что являются собственниками квартиры, в которой произошло подтопление, из-за чего их имуществу был причинен материальный ущерб. Причиной затопления был некачественный ремонт, который проводили работники УК, на пятом этаже над квартирой истцов. Женщины просят взыскать стоимость ущерба в размере 117 600 рублей, штраф и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей», — говорится в документе.

Представитель ответчика не явился в судебное заседание и просил о рассмотрении дела в его отсутствие. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с УК материальный ущерб в размере 117 600 рублей, штраф в размере 58 800 рублей и компенсацию морального вреда в размере 9 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганец добился ремонта подъезда, обратившись в суд. Он просил обязать управляющую компанию отремонтировать подъезд, так как до этого получал отказы из-за нехватки денег.

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Из-за некачественного ремонта, проведенного работниками управляющей компании, затопило квартиру жительниц Кургана. Женщины обратились с иском, в котором требуют выплаты компенсации морального вреда, материального ущерба и штрафа. Об этом сообщается на сайте горсуда. «Истцы обратились в суд с иском к управляющей компании. Они указали, что являются собственниками квартиры, в которой произошло подтопление, из-за чего их имуществу был причинен материальный ущерб. Причиной затопления был некачественный ремонт, который проводили работники УК, на пятом этаже над квартирой истцов. Женщины просят взыскать стоимость ущерба в размере 117 600 рублей, штраф и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей», — говорится в документе. Представитель ответчика не явился в судебное заседание и просил о рассмотрении дела в его отсутствие. Суд решил частично удовлетворить исковые требования и взыскать с УК материальный ущерб в размере 117 600 рублей, штраф в размере 58 800 рублей и компенсацию морального вреда в размере 9 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что курганец добился ремонта подъезда, обратившись в суд. Он просил обязать управляющую компанию отремонтировать подъезд, так как до этого получал отказы из-за нехватки денег.
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© Служба новостей «URA.RU»
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