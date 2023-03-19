Курганские власти решили продать здание спорткомплекса

20 марта 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

В администрации Кургана готовятся объявить аукционы по продаже муниципального имущества (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана выставят на продажу здание спортивного комплекса в микрорайоне Черемухово. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. «Перечень объектов муниципального имущества города Кургана, подлежащих продаже. Здание спортивного комплекса, микрорайон Черемухово, ул. Южная, дом № 27б. Назначение имущества — нежилое», — указано в документе. Площадь помещения составляет 131,8 квадратных метров. В списке на приватизацию также указаны здание бани в микрорайоне Тополя, два земельных участков и три нежилых помещения. В постановлении говорится, что электронные аукционы по продаже имущества поручено провести городскому департаменту финансов и имущества. Контролировать вопрос будет директор ведомства Игорь Зворыгин. Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской облдумы не согласовали правительству списки на приватизацию помещений медучреждений. В перечне были указаны физиокабинет (ул. Ленина, 11), помещение школы, где детям проводят реабилитацию (ул. Володарского, 105), хозяйственная служба (ул. Томина, 106). Власти утверждают, что все услуги будут оказаны в новой поликлинике.

Власти Кургана выставят на продажу здание спортивного комплекса в микрорайоне Черемухово. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. «Перечень объектов муниципального имущества города Кургана, подлежащих продаже. Здание спортивного комплекса, микрорайон Черемухово, ул. Южная, дом № 27б. Назначение имущества — нежилое», — указано в документе. Площадь помещения составляет 131,8 квадратных метров. В списке на приватизацию также указаны здание бани в микрорайоне Тополя, два земельных участков и три нежилых помещения. В постановлении говорится, что электронные аукционы по продаже имущества поручено провести городскому департаменту финансов и имущества. Контролировать вопрос будет директор ведомства Игорь Зворыгин. Ранее URA.RU писало, что депутаты Курганской облдумы не согласовали правительству списки на приватизацию помещений медучреждений. В перечне были указаны физиокабинет (ул. Ленина, 11), помещение школы, где детям проводят реабилитацию (ул. Володарского, 105), хозяйственная служба (ул. Томина, 106). Власти утверждают, что все услуги будут оказаны в новой поликлинике.