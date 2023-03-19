Тюменцы присвоили деньги и недвижимость убитого в 2015-м году бизнесмена Сергея Княжева

20 марта 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

Судебные слушанья по делу об убийстве Сергея Княжева и сопутствующим делам продолжаются в Тюмени с 2105 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трое тюменцев присвоили более семи миллионов рублей и долю в недвижимости убитого в 2015 году владельца АЗС «Валерия К» Сергея Княжева. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «В суде установлено, что после убийства владельца АЗС, обвиняемые при участии двух лиц с использованием подложных документов, похитили у акционерного общества, принадлежащего погибшему, более семи млн рублей. Кроме того, одна из обвиняемых зарегистрировала право собственности на 2/3 доли нежилого помещения и похитила 2,5 млн. рублей из кассы ЗАО „Северное“, единственным акционером и директором которого был убитый», — говорится в сообщении. Как сообщало ранее URA.RU, в громком убийстве тюменского бизнесмена Сергея Княжева точку удалось поставить только в 2021 году, когда были вынесены приговоры киллеру и его пособнику. Моженники, присвоившие собственность и деньги погибшего, тоже получили реальные сроки — 12 лет на троих с отбыванием в колонии общего режима, сообщает прокуратура Тюменской области. Так же с них взыщут девять миллионов рублей материального ущерба, а один из фигурантов дополнительно заплатит штраф в размере 600 тыс. рублей. В настоящий момент приговор суда в законную силу не вступил. Однако известно, что присвоение доли в собственности Сергея Княжева удалось отменить по жалобе законного представителя несовершеннолетних детей погибшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Трое тюменцев присвоили более семи миллионов рублей и долю в недвижимости убитого в 2015 году владельца АЗС «Валерия К» Сергея Княжева. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «В суде установлено, что после убийства владельца АЗС, обвиняемые при участии двух лиц с использованием подложных документов, похитили у акционерного общества, принадлежащего погибшему, более семи млн рублей. Кроме того, одна из обвиняемых зарегистрировала право собственности на 2/3 доли нежилого помещения и похитила 2,5 млн. рублей из кассы ЗАО „Северное“, единственным акционером и директором которого был убитый», — говорится в сообщении. Как сообщало ранее URA.RU, в громком убийстве тюменского бизнесмена Сергея Княжева точку удалось поставить только в 2021 году, когда были вынесены приговоры киллеру и его пособнику. Моженники, присвоившие собственность и деньги погибшего, тоже получили реальные сроки — 12 лет на троих с отбыванием в колонии общего режима, сообщает прокуратура Тюменской области. Так же с них взыщут девять миллионов рублей материального ущерба, а один из фигурантов дополнительно заплатит штраф в размере 600 тыс. рублей. В настоящий момент приговор суда в законную силу не вступил. Однако известно, что присвоение доли в собственности Сергея Княжева удалось отменить по жалобе законного представителя несовершеннолетних детей погибшего.