19 марта 2023
18 марта 2023

Курганский банкир подозревается в краже денег у своих клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Курганец подозревается в 19 эпизодах кражи денег у клиентов банка Фото:

Сотрудник банка в Мокроусовском муниципальном округе (Курганская область) подозревается в краже денег с личных счетов клиентов. Информация об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД.

«Полицейскими установлено, что управляющий филиалом одного из банковских учреждений давал указания подчиненным либо переводил сам денежные средства с банковских счетов потерпевших на его личный счет либо счета знакомых. Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого», — указано на сайте курганского УМВД.

Сообщается, что общая сумма ущерба, нанесенного мужчиной — более 90 тысяч рублей. Сотрудники местной полиции установили причастность курганца к 19 эпизодам. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — шесть лет лишения свободы. Сейчас курганец находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что уже судимый курганец украл деньги с нескольких банковских счетов. Мужчина также украл планшет и наличные. До этого его судили за кражу и наркотики.

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Сотрудник банка в Мокроусовском муниципальном округе (Курганская область) подозревается в краже денег с личных счетов клиентов. Информация об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД. «Полицейскими установлено, что управляющий филиалом одного из банковских учреждений давал указания подчиненным либо переводил сам денежные средства с банковских счетов потерпевших на его личный счет либо счета знакомых. Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого», — указано на сайте курганского УМВД. Сообщается, что общая сумма ущерба, нанесенного мужчиной — более 90 тысяч рублей. Сотрудники местной полиции установили причастность курганца к 19 эпизодам. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — шесть лет лишения свободы. Сейчас курганец находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что уже судимый курганец украл деньги с нескольких банковских счетов. Мужчина также украл планшет и наличные. До этого его судили за кражу и наркотики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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