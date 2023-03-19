Курганский банкир подозревается в краже денег у своих клиентов

Сотрудник банка в Мокроусовском муниципальном округе (Курганская область) подозревается в краже денег с личных счетов клиентов. Информация об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД.
«Полицейскими установлено, что управляющий филиалом одного из банковских учреждений давал указания подчиненным либо переводил сам денежные средства с банковских счетов потерпевших на его личный счет либо счета знакомых. Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого», — указано на сайте курганского УМВД.
Сообщается, что общая сумма ущерба, нанесенного мужчиной — более 90 тысяч рублей. Сотрудники местной полиции установили причастность курганца к 19 эпизодам. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — шесть лет лишения свободы. Сейчас курганец находится под подпиской о невыезде.
Ранее URA.RU писало, что уже судимый курганец украл деньги с нескольких банковских счетов. Мужчина также украл планшет и наличные. До этого его судили за кражу и наркотики.
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