Курганский банкир подозревается в краже денег у своих клиентов

20 марта 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Курганец подозревается в 19 эпизодах кражи денег у клиентов банка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник банка в Мокроусовском муниципальном округе (Курганская область) подозревается в краже денег с личных счетов клиентов. Информация об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД. «Полицейскими установлено, что управляющий филиалом одного из банковских учреждений давал указания подчиненным либо переводил сам денежные средства с банковских счетов потерпевших на его личный счет либо счета знакомых. Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого», — указано на сайте курганского УМВД. Сообщается, что общая сумма ущерба, нанесенного мужчиной — более 90 тысяч рублей. Сотрудники местной полиции установили причастность курганца к 19 эпизодам. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — шесть лет лишения свободы. Сейчас курганец находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что уже судимый курганец украл деньги с нескольких банковских счетов. Мужчина также украл планшет и наличные. До этого его судили за кражу и наркотики.

Сотрудник банка в Мокроусовском муниципальном округе (Курганская область) подозревается в краже денег с личных счетов клиентов. Информация об этом сообщается на официальном сайте областного управления МВД. «Полицейскими установлено, что управляющий филиалом одного из банковских учреждений давал указания подчиненным либо переводил сам денежные средства с банковских счетов потерпевших на его личный счет либо счета знакомых. Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого», — указано на сайте курганского УМВД. Сообщается, что общая сумма ущерба, нанесенного мужчиной — более 90 тысяч рублей. Сотрудники местной полиции установили причастность курганца к 19 эпизодам. Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — шесть лет лишения свободы. Сейчас курганец находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что уже судимый курганец украл деньги с нескольких банковских счетов. Мужчина также украл планшет и наличные. До этого его судили за кражу и наркотики.