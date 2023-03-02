Ранее судимый курганец украл деньги с нескольких банковских счетов

С карт двоих потерпевших подсудимый перевел себе на счет 24 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана, ранее судимый за кражу и наркотики, обокрал нескольких курганцев, переведя деньги с их банковских счетов себе на карту. К еще одной потерпевшей он зашел в дом, забрал планшет и наличные. Об этом сообщается на сайте Курганского городского суда.

«В первом случае потерпевшая передала мужчине телефон, чтобы тот смог найти номер таксиста. Он увидел баланс карты, после чего при помощи сообщения перевел деньги с ее счета на свой. Позже он находился во дворе дома по ул. Б. Петрова, где к нему на лавку подсел пожилой мужчина. Подсудимый попросил у него разрешения позвонить по телефону и также перевел себе деньги с его счета. Спустя несколько дней он пришел в этот же двор, встретил того же мужчину и вновь перевел себе деньги через его телефон», — говорится в документе.

За год до этого подсудимый хотел продать слуховой аппарат знакомой женщине. Он подошел к ее дому и дернул за ручку входную дверь, после чего та открылась. Узнав, что дома никого нет, мужчина украл планшет и наличные из сумки своей знакомой. Планшет он продал в комиссионный магазин.

Общая сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим — 38 600 рублей. Подсудимый признал свою вину и отказался от дачи показаний. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU писало, что курганец украл банковскую карту своей знакомой и снял с нее 30 250 рублей. Мужчину осудили на 2,5 года.