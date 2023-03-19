На «курганской Рублевке» при тушении огня погиб пожарный

Сотрудник муниципальной пожарной части села Введенское Кетовского округа (часто именуемого «курганской Рублевкой») Курганской области погиб во время тушения огня одного из домов. Об этом URA.RU рассказали источники из числа местных жителей.
«Пожарный местной службы смертельно пострадал в тушении огня», — сообщили очевидцы событий. По их словам, сотрудник части начал доставать лестницу и внезапно упал без сознания. Спасти его не удалось.
Редакция направила запрос в курганское ГУ МЧС с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ от чрезвычайного ведомства получен не был.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перечислили населенные пункты, подверженные пожарной опасности. В список властей попали 846 поселений.
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