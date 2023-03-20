Захват заложника в Тюмени принес пользу силовикам

Тюменцы стали чаще пользоваться услугами вневедомственной охраны Росгвардии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

После захвата заложника в тюменском супермаркете торговой сети «Магнит», предприниматели начали проявлять повышенный интерес к услугам вневедомственной охраны, которые обеспечивает областное управление Росгвардии. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. Ранее агентство писало о том, что в ночь с 9 на 10 марта в Тюмени был взят в заложники администратор круглосуточного магазина.

«Предприниматели действительно начали проявлять повышенный интерес к услугам вневедомственной охраны. Можно сказать, что после инцидента с захватом заложника в тюменском магазине сети „Магнит“, увеличилось количество клиентов, которые подписали договор на использование „тревожной кнопки“. Люди начали уделять больше внимания безопасности своих сотрудников», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление Росгвардии по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что ночью 10 марта один из жителей Тюмени позвонил в полицию и сообщил, что в круглосуточном магазине сети «Магнит» захвачен заложник. Прибывшие к месту происшествия силовики пытались вести с нарушителем переговоры, но они ни к чему не привели. В результате штурма захваченный мужчина был освобожден, а нападавший задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.