Мужчина, взявший в заложники тюменца в магазине, оказался жителем ЯНАО

10 марта 2023 в 14:26 Размер текста - 17 +

Задержанный тюменскими силовиками преступник оказался уроженцем ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мужчина, взявший в заложники сотрудника «Магнита» в Тюмени оказался уроженцем Ноябрьска (ЯНАО). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Соответствующая информация появилась в тюменских СМИ. «Преступником оказался 33-летний уроженец Ноябрьска Алексей Г. В последние время мужчина жил в Тюмени. Мужчина не раз сдавал ценности в комиссионные магазины города. Был привлечен к ответственности за совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину. Ему дали два года условно», — сообщает сетевое издание 72.ру со ссылкой на собственный источник. Ночью 10 марта Алексей Г. пришел в магазин «Магнит» в Тюменской слободе, взял с витрины нож и захватил в заложники трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить. Третий же ждал помощи несколько часов. Злоумышленник требовал приезда журналистов. Мужчину задержала полиция при силовом содействии Росгвардии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина, взявший в заложники сотрудника «Магнита» в Тюмени оказался уроженцем Ноябрьска (ЯНАО). Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Соответствующая информация появилась в тюменских СМИ. «Преступником оказался 33-летний уроженец Ноябрьска Алексей Г. В последние время мужчина жил в Тюмени. Мужчина не раз сдавал ценности в комиссионные магазины города. Был привлечен к ответственности за совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину. Ему дали два года условно», — сообщает сетевое издание 72.ру со ссылкой на собственный источник. Ночью 10 марта Алексей Г. пришел в магазин «Магнит» в Тюменской слободе, взял с витрины нож и захватил в заложники трех сотрудников магазина, двоих из которых удалось оперативно освободить. Третий же ждал помощи несколько часов. Злоумышленник требовал приезда журналистов. Мужчину задержала полиция при силовом содействии Росгвардии. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.