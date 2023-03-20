20 марта 2023
19 марта 2023

Мэр курганского округа срочно выехал на место аварии, лишившей город воды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
Глава курганского округа проконтролировал устранение аварии Фото:

Глава Шумихинского округа Курганской области Сергей Максимовских выехал на место аварии, из-за которой город остался без воды. Ремонт сетей проходит на пересечении улиц Гагарина-Олимпийская, написал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я лично осмотрел территорию порыва и пообщался с руководителем ООО „Водоканал ресурс“. К сожалению, авария, действительно, очень серьезная и требует времени», — написал Максимовских.

Власти округа обещают вернуть водоснабжение в течение дня. Сегодня планируется завершить все ремонтные работы.

Ранее URA.RU писало, что в детское отделение кетовской больницы осталось без горячей воды. По этому вопросу прокуратура провела проверку.

Мэр Шумихинского округа проверяет восстановление водоснабжения

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Глава Шумихинского округа Курганской области Сергей Максимовских выехал на место аварии, из-за которой город остался без воды. Ремонт сетей проходит на пересечении улиц Гагарина-Олимпийская, написал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я лично осмотрел территорию порыва и пообщался с руководителем ООО „Водоканал ресурс“. К сожалению, авария, действительно, очень серьезная и требует времени», — написал Максимовских. Власти округа обещают вернуть водоснабжение в течение дня. Сегодня планируется завершить все ремонтные работы. Ранее URA.RU писало, что в детское отделение кетовской больницы осталось без горячей воды. По этому вопросу прокуратура провела проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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