Глава Шумихинского округа Курганской области Сергей Максимовских выехал на место аварии, из-за которой город остался без воды. Ремонт сетей проходит на пересечении улиц Гагарина-Олимпийская, написал глава округа на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Я лично осмотрел территорию порыва и пообщался с руководителем ООО „Водоканал ресурс“. К сожалению, авария, действительно, очень серьезная и требует времени», — написал Максимовских.
Власти округа обещают вернуть водоснабжение в течение дня. Сегодня планируется завершить все ремонтные работы.
Ранее URA.RU писало, что в детское отделение кетовской больницы осталось без горячей воды. По этому вопросу прокуратура провела проверку.
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