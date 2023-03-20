Минобороны присвоило новое звание начальнику военного центра КГУ. Видео

21 марта 2023 в 13:59 Размер текста - 17 +

Начальнику курганского ВУЦ присвоили звание полковника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Министерство обороны РФ присвоило начальнику военного учебного центра (ВУЦ) при Курганском госуниверситете Владимиру Мякотину звание полковника. Об этом сообщается в официальной группе вуза в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляем начальника военного учебного центра при КГУ Владимира Мякотина с присвоением ему звания полковника. На плацу ВУЦа его поздравила ректор университета Надежда Дубив, а курсанты приветствовали троекратным „ура“», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе вуза отметили, что Владимир Мякотин участвовал во Второй чеченской кампании и специальной военной операции на Украине. Ранее URA.RU писало, что в Кургане открыли военный центр, созданный министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Его открытие состоялось в сентябре прошлого года на базе КГУ.

Министерство обороны РФ присвоило начальнику военного учебного центра (ВУЦ) при Курганском госуниверситете Владимиру Мякотину звание полковника. Об этом сообщается в официальной группе вуза в соцсети «ВКонтакте». «Поздравляем начальника военного учебного центра при КГУ Владимира Мякотина с присвоением ему звания полковника. На плацу ВУЦа его поздравила ректор университета Надежда Дубив, а курсанты приветствовали троекратным „ура“», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе вуза отметили, что Владимир Мякотин участвовал во Второй чеченской кампании и специальной военной операции на Украине. Ранее URA.RU писало, что в Кургане открыли военный центр, созданный министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Его открытие состоялось в сентябре прошлого года на базе КГУ.