Министерство обороны РФ присвоило начальнику военного учебного центра (ВУЦ) при Курганском госуниверситете Владимиру Мякотину звание полковника. Об этом сообщается в официальной группе вуза в соцсети «ВКонтакте».
«Поздравляем начальника военного учебного центра при КГУ Владимира Мякотина с присвоением ему звания полковника. На плацу ВУЦа его поздравила ректор университета Надежда Дубив, а курсанты приветствовали троекратным „ура“», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе вуза отметили, что Владимир Мякотин участвовал во Второй чеченской кампании и специальной военной операции на Украине.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане открыли военный центр, созданный министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Его открытие состоялось в сентябре прошлого года на базе КГУ.
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