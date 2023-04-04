Челябинский суд рассмотрит требование силовиков об ужесточении приговора бывшему замминистра

Суд пересмотрит приговор челябинскому экс-замминистра Кузнецову

Прокуратура просит для Александра Кузнецова реальный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Челябинский областной суд 5 апреля рассмотрит апелляцию на приговор бывшего замминистра здравоохранения региона Александра Кузнецова. Апелляция подана прокуратурой, не согласной с мягкостью приговора. Информация о рассмотрении жалобы появилась в базе данных суда.

«Слушание состоится 5 апреля в 12 часов. Дело будет рассматривать судья Сергей Иванов», — говорится в базе суда.

В феврале Центральный райсуд признал Кузнецова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокурору удалось доказать причастность Кузнецова к хищениям на госконтрактах на поставку томографов свыше 80 млн рублей. Однако судья Неля Яруллина ограничилась условным наказанием. Прокуратура обжаловала это решение.

Кузнецова задержали в феврале 2022 года сотрудники УФСБ по региону. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, он помог коммерсанту Елене Селищевой выиграть контракты на поставку томографов в больницы области по завышенным ценам.

Проведя пять месяцев в СИЗО, Кузнецов согласился сотрудничать со следствием и рассказал, что Селищева склонила его к преступлению. В итоге Селищева была задержана и отправлена за решетку. Спустя несколько месяцев ее адвокатам удалось убедить суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста.