Российский блогер оценил выступление курганской команды в Высшей лиге КВН

Российский блогер похвалил курганскую команду КВН за их выступление в Высшей лиге

22 марта 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Блогер выделил игру капитана команды, отметив, что он берет своей энергетикой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российский блогер Константин Белевцев, который делает обзоры на КВН, оценил выступление курганской команды «Джентльмены удачи» в Высшей лиге. По его словам, практически на каждую шутку была «крутая реакция», говорит он в видео на своем YouTube-канале Crafty Sound. «Это команда, по сути, одного актера — его зовут Алихан. Он очень сильно берет своей энергетикой. Я понимал, что если с самого начала зал не оценит этот вайб, то команде будет очень тяжело, но чуть ли не с первой фразы шутки Алихана начали заходить. Мне кажется, что с выступления этой команды и началась игра, потому что реакция зала была крутая практически на каждую шутку», — говорит блогер. При этом Белевцев раскритиковал миниатюру команды про кока-колу. «Это очень большая глупость и такое, честно говоря, пишется легко. Там были каламбуры максимально низкого уровня, я думаю, что все это понимают. Но из-за того, что до этого Алихан продавил зал, чуть ли не через один каламбур люди уходили в истерику. Классно, что они заходят даже с таким», — отмечает он. Ранее команда «Джентльмены удачи» из Кургана прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Члены жюри восхитились капитаном команды Алиханом Шериевым.

Российский блогер Константин Белевцев, который делает обзоры на КВН, оценил выступление курганской команды «Джентльмены удачи» в Высшей лиге. По его словам, практически на каждую шутку была «крутая реакция», говорит он в видео на своем YouTube-канале Crafty Sound. «Это команда, по сути, одного актера — его зовут Алихан. Он очень сильно берет своей энергетикой. Я понимал, что если с самого начала зал не оценит этот вайб, то команде будет очень тяжело, но чуть ли не с первой фразы шутки Алихана начали заходить. Мне кажется, что с выступления этой команды и началась игра, потому что реакция зала была крутая практически на каждую шутку», — говорит блогер. При этом Белевцев раскритиковал миниатюру команды про кока-колу. «Это очень большая глупость и такое, честно говоря, пишется легко. Там были каламбуры максимально низкого уровня, я думаю, что все это понимают. Но из-за того, что до этого Алихан продавил зал, чуть ли не через один каламбур люди уходили в истерику. Классно, что они заходят даже с таким», — отмечает он. Ранее команда «Джентльмены удачи» из Кургана прошла в четвертьфинал Высшей лиги КВН. Члены жюри восхитились капитаном команды Алиханом Шериевым.