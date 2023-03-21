В Тюменской области рецидивист напал с ножом на людей

22 марта 2023 в 08:18 Размер текста - 17 +

Нападавшего приговорили к одному году и 10 месяцам лишения свободы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Тюменской области рецидивист напал с ножом на женщину и мужчину. Ярковский районный суд приговорил тюменца к одному году и 10 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд установил, что в период с 19 сентября 2022 года по 20 сентября 2022 года Юрий, находясь в нетрезвом состоянии, в подъезде дома по улице Молодежной в селе Усалка нанес один удар ножом гражданке И. в запястье правой руки, причинив тем самым телесные повреждения. Кроме того, он же нанес один удар ножом гражданину М. по кисти и в бедро правой ноги, отчего пострадавший также получил телесные повреждения», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Мужчина был ранее судим, также он состоял на учете у врача-нарколога и психиатра. В суде тюменец свою вину признал. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В Тюменской области рецидивист напал с ножом на женщину и мужчину. Ярковский районный суд приговорил тюменца к одному году и 10 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд установил, что в период с 19 сентября 2022 года по 20 сентября 2022 года Юрий, находясь в нетрезвом состоянии, в подъезде дома по улице Молодежной в селе Усалка нанес один удар ножом гражданке И. в запястье правой руки, причинив тем самым телесные повреждения. Кроме того, он же нанес один удар ножом гражданину М. по кисти и в бедро правой ноги, отчего пострадавший также получил телесные повреждения», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Мужчина был ранее судим, также он состоял на учете у врача-нарколога и психиатра. В суде тюменец свою вину признал. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.