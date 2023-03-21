21 марта 2023
20 марта 2023

В Тюменской области рецидивист напал с ножом на людей

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавшего приговорили к одному году и 10 месяцам лишения свободы Фото:

В Тюменской области рецидивист напал с ножом на женщину и мужчину. Ярковский районный суд приговорил тюменца к одному году и 10 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Суд установил, что в период с 19 сентября 2022 года по 20 сентября 2022 года Юрий, находясь в нетрезвом состоянии, в подъезде дома по улице Молодежной в селе Усалка нанес один удар ножом гражданке И. в запястье правой руки, причинив тем самым телесные повреждения. Кроме того, он же нанес один удар ножом гражданину М. по кисти и в бедро правой ноги, отчего пострадавший также получил телесные повреждения», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Мужчина был ранее судим, также он состоял на учете у врача-нарколога и психиатра. В суде тюменец свою вину признал. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

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В Тюменской области рецидивист напал с ножом на женщину и мужчину. Ярковский районный суд приговорил тюменца к одному году и 10 месяцам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Суд установил, что в период с 19 сентября 2022 года по 20 сентября 2022 года Юрий, находясь в нетрезвом состоянии, в подъезде дома по улице Молодежной в селе Усалка нанес один удар ножом гражданке И. в запястье правой руки, причинив тем самым телесные повреждения. Кроме того, он же нанес один удар ножом гражданину М. по кисти и в бедро правой ноги, отчего пострадавший также получил телесные повреждения», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Мужчина был ранее судим, также он состоял на учете у врача-нарколога и психиатра. В суде тюменец свою вину признал. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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