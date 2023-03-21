В Кургане будут судить бывшего следователя УМВД

22 марта 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Экс-следователь УМВД Кургана пойдет под суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего следователя СУ УМВД по Кургану будут судить за присвоение и растрату денежных средств и кражу. Информация появилась на сайте областной прокуратуры. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя СУ УМВД России по Кургану. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного ему имущества) и одного преступления, предусмотренного п. „в“ ч.2 ст. 158 УК РФ (кража)», — приводят подробности в ведомстве. По версии следствия, преступления совершались в 2021 и 22 годах. Бывшего силовика обвиняют в том, что он присваивал деньги и смартфоны, которые изымались в ходе следственных проверок. Похищенное он сдавал в комиссионные магазины. Ущерб от его действий составил более 320 тысяч рублей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд отказал в апелляции бывшему начальнику Шадринского отдела полиции. Осужденный за коррупционные преступления экс-силовик просил отсрочить ему выплату штрафа.

Бывшего следователя СУ УМВД по Кургану будут судить за присвоение и растрату денежных средств и кражу. Информация появилась на сайте областной прокуратуры. «Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего следователя СУ УМВД России по Кургану. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного ему имущества) и одного преступления, предусмотренного п. „в“ ч.2 ст. 158 УК РФ (кража)», — приводят подробности в ведомстве. По версии следствия, преступления совершались в 2021 и 22 годах. Бывшего силовика обвиняют в том, что он присваивал деньги и смартфоны, которые изымались в ходе следственных проверок. Похищенное он сдавал в комиссионные магазины. Ущерб от его действий составил более 320 тысяч рублей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд отказал в апелляции бывшему начальнику Шадринского отдела полиции. Осужденный за коррупционные преступления экс-силовик просил отсрочить ему выплату штрафа.