Курганским полицейским освятили кабинеты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Протоиерей Владимир Дедов освятил кабинеты сотрудников УМВД России по Кургану. Об этом сообщается в группе «Курганская епархия» в социальной сети «ВКонтакте».

«Руководитель отдела по взаимодействию с силовиками Курганской епархии протоиерей Владимир Дедов посетил управление МВД России по городу Кургану. Во время визита священник освятил кабинеты сотрудников и провел молебен перед иконой Божией Матери „Кузьмичанская“», — указано в посте епархии.

В служении батюшке помогал регент архиерейского хора Геннадий Горохов. Отец Владимир рассказал полицейским об истории иконы Божьей Матери, перед которой провели молебен. Ранее отец Владимир освятил новую машину спецсвязи силовиков. Освящение совершили со специальным оборудованием.

Батюшка освятил кабинеты сотрудников курганской полиции Фото: группа «Курганская епархия» в социальной сети «ВКонтакте»