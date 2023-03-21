21 марта 2023

ГИБДД устроила перфоманс с мертвой куклой в центре Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход. Курган, патруль дпс, крестный ход, дпс, гаи
На центральной улице Кургана ГИБДД возили мертвую куклу Фото:

Сотрудники ГИБДД в Кургане устроили перфоманс, чтобы напомнить водителям о правилах безопасности при перевозке детей. Для этого использовал манекен и куклу, изображающую погибшего ребенка-пассажира. Об этом сообщается в telegram-канале «Вести — Зауралье».

«В Кургане проходит акция ГИБДД „Сохрани жизнь ребенку“. По улицам города ездит эвакуатор с машиной. Цель такого перформанса — напомнить водителям о последствиях нарушений правил перевозки детей в автомобиле», — указано в посте канала.

В эвакуированном автомобиле вместо настоящего водителя установлен манекен. Возле лобового стекла лежит кукла, напоминающая маленького ребенка — это выглядит так, будто «ребенок» был не пристегнутым и при ДТП врезался в переднее стекло.

Ранее URA.RU писало, что на дорогах Кургана ангел и смерть призывали соблюдать ПДД. Сотрудники ГИБДД привлекли волонтеров, которые в специальных костюмах призывали водителей соблюдать скоростной режим.

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Сотрудники ГИБДД в Кургане устроили перфоманс, чтобы напомнить водителям о правилах безопасности при перевозке детей. Для этого использовал манекен и куклу, изображающую погибшего ребенка-пассажира. Об этом сообщается в telegram-канале «Вести — Зауралье». «В Кургане проходит акция ГИБДД „Сохрани жизнь ребенку“. По улицам города ездит эвакуатор с машиной. Цель такого перформанса — напомнить водителям о последствиях нарушений правил перевозки детей в автомобиле», — указано в посте канала. В эвакуированном автомобиле вместо настоящего водителя установлен манекен. Возле лобового стекла лежит кукла, напоминающая маленького ребенка — это выглядит так, будто «ребенок» был не пристегнутым и при ДТП врезался в переднее стекло. Ранее URA.RU писало, что на дорогах Кургана ангел и смерть призывали соблюдать ПДД. Сотрудники ГИБДД привлекли волонтеров, которые в специальных костюмах призывали водителей соблюдать скоростной режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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