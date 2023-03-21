На центральной улице Кургана ГИБДД возили мертвую куклу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ГИБДД в Кургане устроили перфоманс, чтобы напомнить водителям о правилах безопасности при перевозке детей. Для этого использовал манекен и куклу, изображающую погибшего ребенка-пассажира. Об этом сообщается в telegram-канале «Вести — Зауралье».

«В Кургане проходит акция ГИБДД „Сохрани жизнь ребенку“. По улицам города ездит эвакуатор с машиной. Цель такого перформанса — напомнить водителям о последствиях нарушений правил перевозки детей в автомобиле», — указано в посте канала.

В эвакуированном автомобиле вместо настоящего водителя установлен манекен. Возле лобового стекла лежит кукла, напоминающая маленького ребенка — это выглядит так, будто «ребенок» был не пристегнутым и при ДТП врезался в переднее стекло.

Ранее URA.RU писало, что на дорогах Кургана ангел и смерть призывали соблюдать ПДД. Сотрудники ГИБДД привлекли волонтеров, которые в специальных костюмах призывали водителей соблюдать скоростной режим.