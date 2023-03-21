21 марта 2023

В Курганской области учителя спасли ребенка от садиста

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, автозак, полиция
Курганца отправят в колонию за истязание ребенка Фото:

В Мокроусовском округе (Курганская область) местному жителю вынесли приговор за истязание одиннадцатилетнего мальчика, об избиении которого узнали его учителя. Об этом рассказали в районном суде.

«Подсудимый <…> систематически, на почве личных неприязненных отношений, истязал несовершеннолетнего ребенка <…>, причиняя при этом ребенку физическую боль и психические страдания. Дело предали огласке лишь после того, как несовершеннолетний не появился в школе и к нему домой приехали учителя», — сообщили подробности на сайте суда. Об избитом ребенке педагоги сообщили в правоохранительные органы.

Полицейские установили, что ранее судимый мужчина на протяжении двух месяцев осенью прошлого года постоянно избивал ребенка в воспитательных целях. Злоумышленник бил мальчика руками, ногами, электрошнуром и деревянной палкой. Также будучи нетрезвым, он после ссоры избил свою сожительницу и нанес ей телесные повреждения.

В суде мужчина свою вину не отрицал. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117, ч.2 ст. 116.1 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего, нанесение побоев ранее судимым лицом). Виновному назначили наказание«в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что суд вынес приговор бывшему воспитаннику детского дома. Подросток получил условный срок за издевательство над ребенком.

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В Мокроусовском округе (Курганская область) местному жителю вынесли приговор за истязание одиннадцатилетнего мальчика, об избиении которого узнали его учителя. Об этом рассказали в районном суде. «Подсудимый <…> систематически, на почве личных неприязненных отношений, истязал несовершеннолетнего ребенка <…>, причиняя при этом ребенку физическую боль и психические страдания. Дело предали огласке лишь после того, как несовершеннолетний не появился в школе и к нему домой приехали учителя», — сообщили подробности на сайте суда. Об избитом ребенке педагоги сообщили в правоохранительные органы. Полицейские установили, что ранее судимый мужчина на протяжении двух месяцев осенью прошлого года постоянно избивал ребенка в воспитательных целях. Злоумышленник бил мальчика руками, ногами, электрошнуром и деревянной палкой. Также будучи нетрезвым, он после ссоры избил свою сожительницу и нанес ей телесные повреждения. В суде мужчина свою вину не отрицал. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117, ч.2 ст. 116.1 УК РФ (истязание в отношении несовершеннолетнего, нанесение побоев ранее судимым лицом). Виновному назначили наказание«в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что суд вынес приговор бывшему воспитаннику детского дома. Подросток получил условный срок за издевательство над ребенком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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