Бывший глава курганского округа назначен ответственным за финансы

Бывший глава Звериноголовского округа теперь исполняет обязанности начальника финансового управления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Звериноголовском округе Курганской области бывший глава Олег Курочкин теперь отвечает за финансы. Об этом URA.RU сообщили в администрации в ответе на запрос. Курочкин покинул пост руководителя в конце января 2023 года.

«Бывший глава Звериноголовского муниципального округа Курганской области Олег Александрович Курочкин в настоящее время исполняет обязанности начальника финансового управления администрации округа. Сроки проведения нового конкурса [на пост главы] будут установлены думой Звериноголовского муниципального округа», — ответили в администрации Звериноголовского округа.

В конце февраля проводился конкурс на должность главы округа, который признали несостоявшимся из-за нехватки заявлений. Свою кандидатуру предложил всего лишь один человек.

Ранее URA.RU уже писало о том, что Олег Курочкин ушел в отставку. С конца декабря он находился на больничном.