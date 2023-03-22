22 марта 2023

Бывший глава курганского округа назначен ответственным за финансы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция ЕР. Курган, депутат, чиновник, заседание, папка для документов
Бывший глава Звериноголовского округа теперь исполняет обязанности начальника финансового управления Фото:

В Звериноголовском округе Курганской области бывший глава Олег Курочкин теперь отвечает за финансы. Об этом URA.RU сообщили в администрации в ответе на запрос. Курочкин покинул пост руководителя в конце января 2023 года.

«Бывший глава Звериноголовского муниципального округа Курганской области Олег Александрович Курочкин в настоящее время исполняет обязанности начальника финансового управления администрации округа. Сроки проведения нового конкурса [на пост главы] будут установлены думой Звериноголовского муниципального округа», — ответили в администрации Звериноголовского округа.

В конце февраля проводился конкурс на должность главы округа, который признали несостоявшимся из-за нехватки заявлений. Свою кандидатуру предложил всего лишь один человек.

Ранее URA.RU уже писало о том, что Олег Курочкин ушел в отставку. С конца декабря он находился на больничном.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Звериноголовском округе Курганской области бывший глава Олег Курочкин теперь отвечает за финансы. Об этом URA.RU сообщили в администрации в ответе на запрос. Курочкин покинул пост руководителя в конце января 2023 года. «Бывший глава Звериноголовского муниципального округа Курганской области Олег Александрович Курочкин в настоящее время исполняет обязанности начальника финансового управления администрации округа. Сроки проведения нового конкурса [на пост главы] будут установлены думой Звериноголовского муниципального округа», — ответили в администрации Звериноголовского округа. В конце февраля проводился конкурс на должность главы округа, который признали несостоявшимся из-за нехватки заявлений. Свою кандидатуру предложил всего лишь один человек. Ранее URA.RU уже писало о том, что Олег Курочкин ушел в отставку. С конца декабря он находился на больничном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...