Тюменские власти раскрыли, когда начнется строительство нового стадиона для ХК «Рубин»

Строительство новой арены для тюменского ХК «Рубин» зависит от инвесторов

В тюменском правительстве ждут инвесторов, которые помогут со строительством новой ледовой арены Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Правительство Тюменской области занимается поиском инвесторов для строительства новой ледовой арены, где сможет играть местный хоккейный клуб «Рубин», выступающий в ВХЛ. Об этом URA.RU рассказали в Информационном центре правительства региона.

«Правительством Тюменской области прорабатывается вопрос по поиску потенциального инвестора для участия в инвестиционном проекте в рамках применения механизмов государственного-частного партнерства и определению земельного участка на территории Тюмени для строительства ледовой арены на 5500-6000 мест площадью от 8 до 10 га с учетом парковочных мест. В случае определения инвесторов и выделения подходящих земельных участков, будет приниматься решение о строительстве», — сообщили агентству в Инфоцентре.

Там добавили, что бюджет Тюменской области не будет выделять средства на строительство новой ледовой арены, как минимум до 2025 года. «Перечнем объектов на 2023—2025 годы, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, строительство ледовой арены на 5500 — 6000 мест в Тюмени не предусмотрено. В условиях сложившейся геополитической и экономической ситуации, принимая во внимание высокую стоимость строительства указанного объекта», — рассказали там URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что тюменцы через соцсети обратились к губернатору региона Александру Моору с просьбой построить новый стадион для ХК «Рубин». Болельщики пожаловались, что ледовая арена, на которой сейчас выступает хоккейный клуб, находится в плохом состоянии и нуждается в ремонте.