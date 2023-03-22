На заводах Курганской области возобновляют советскую традицию

Cотрудников курганских предприятий снабдят тысячами литров молока «за вредность», как в СССР

В Минтруда РФ обозначили производства, сотрудникам которых положено молоко Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Зауралье проводится аукцион на поставку молока для бесплатной выдачи работникам, которые заняты на вредном производстве. Эта информация содержится в документах на портале ЕИС «Закупки». Практика времен СССР была вновь взята на вооружение в РФ в прошлом году.

«Поставка молока питьевого для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в Курганской области. Цена контракта: 873 304 рубля», — указано в описании закупки.

Согласно техзаданию, общий объем закупаемой продукции превышает 2,5 тысячи литров. Молоко должно быть упаковано в полулитровые тары. Срок годности — не менее трех суток и не более семи. Поставка будет производиться с 8:00 до 16:00. На сегодняшний день прием заявок окончен. Закупка переведена на этап «Работа комиссии».

О том, что при проверке молочной продукции в Кургане выявили более 35 нарушений требований к качеству по физико-химическим показателям, URA.RU писало в октябре прошлого года. При этом были проведены десятки проб молока по санитарно-химическим требованиям. И по этому критерию несоответствий обнаружено не было.