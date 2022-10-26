В Курганской области при проверке молока нашли десятки нарушений

Курганские специалисты нашли несоответствия в пробах молока Фото: Анна Майорова © URA.RU

При проверке проб молочной продукции Курганским центром гигиены и эпидемиологии было выявлено более 35 нарушений требований к качеству. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Курганской области.

«Исследовано проб молока и молочной продукции: по физико-химическим показателям 489 проб, из них не соответствует установленным требованиям 13 проб; микробиологическим показателям 610 проб, из них не соответствует установленным требованиям 23 пробы», — привели статистику за 9 месяцев текущего года в управлении. Исследования проводили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области».

Также было проверено 80 проб молока по санитарно-химическим требованиям. По этим параметрам несоответствий требованиям найдено не было.

В управлении напомнили, что нельзя покупать молочные продукты у случайных продавцов, а только в специализированных торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием для сохранения качества и безопасности молочной продукции. Также важно обращать внимание на сроки годности.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганских магазинах подорожало молоко. С начала года его стоимость увеличилась почти на 10 рублей за литр.