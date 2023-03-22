Курганец добился выплаты в один млн рублей после смерти матери в ДТП

Мать истца погибла при автоаварии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Курганской области в суде добился выплаты одного миллиона рублей в качестве компенсации за смерть матери в результате ДТП. Моральный ущерб обязали возместить компанию, владеющую автомобилем, за рулем которого находился виновник происшествия. Изначально сумма исковых требований составляла два млн рублей, указано на сайте Мишкинского райсуда.

«Суд решил исковые требования ФИО к ООО <…> о взыскании компенсации, удовлетворить частично. Взыскать с ООО <…> в пользу ФИО компенсацию морального вреда в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей», — написано в опубликованных документах.

Согласно материалам дела, автоавария произошла на повороте у поселка Мишкино. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. При принятии решения суд учел, что погибшая была для истца «единственным близким человеком», их отношения были «наполнены теплотой и взаимной заботой».

О том, что в Курганской области суд постановил взыскать с компании из Екатеринбурга моральный ущерб, который по итогу превысил один млн рублей, в пользу семьи умершего на работе дальнобойщика, URA.RU писало ранее. Врачи констатировали у водителя фуры приступ ишемической болезни сердца.