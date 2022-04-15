Бизнесмен заплатит более 1 млн семье водителя, умершего за рулем

15 апреля 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Семья курганского дальнобойщика добилась выплаты ущерба Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский областной суд постановил взыскать с компании из Екатеринбурга моральный ущерб в размере свыше 1 миллиона рублей в пользу семьи умершего на работе водителя фуры. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте. «Поскольку смерть последовала в связи с несчастным случаем на производстве,… истцы обладают правом на компенсацию морального вреда», — говорится в документе. Суд постановил, что ранее Шадринский районный суд неверно квалифицировал несчастный случай, как не связанный с производством. Согласно материалам суда, мужчина за рулем на автотрассе М-5 в Челябинской области почувствовал себя плохо. Он остановился и вызвал скорую помощь, но скончался через несколько часов. Врачи констатировали у водителя приступ ишемической болезни. Родственники водителя (отец, мать, жена, ребенок и брат) посчитали, что компания «Агро-Авто» не соблюдала правила рабочего режима, что подтвердили показания систем контроля. Семья водителя утверждала, что это напрямую повлияло на здоровье водителя, и требовала суммарную компенсацию в размере 4,3 млн рублей. Суд согласился с доводами истцов. Но уменьшил размер морального ущерба в четыре раза, так как посчитал, что погибший водитель и сам должен был следить за соблюдением своего рабочего графика. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганский областной суд постановил взыскать с компании из Екатеринбурга моральный ущерб в размере свыше 1 миллиона рублей в пользу семьи умершего на работе водителя фуры. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте. «Поскольку смерть последовала в связи с несчастным случаем на производстве,… истцы обладают правом на компенсацию морального вреда», — говорится в документе. Суд постановил, что ранее Шадринский районный суд неверно квалифицировал несчастный случай, как не связанный с производством. Согласно материалам суда, мужчина за рулем на автотрассе М-5 в Челябинской области почувствовал себя плохо. Он остановился и вызвал скорую помощь, но скончался через несколько часов. Врачи констатировали у водителя приступ ишемической болезни. Родственники водителя (отец, мать, жена, ребенок и брат) посчитали, что компания «Агро-Авто» не соблюдала правила рабочего режима, что подтвердили показания систем контроля. Семья водителя утверждала, что это напрямую повлияло на здоровье водителя, и требовала суммарную компенсацию в размере 4,3 млн рублей. Суд согласился с доводами истцов. Но уменьшил размер морального ущерба в четыре раза, так как посчитал, что погибший водитель и сам должен был следить за соблюдением своего рабочего графика.