Курганский губернатор предложил вернуть практику из СССР

По мнению Вадима Шумкова, возвращение такой практики поможет решить государственные задачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что необходимо вернуть практику, когда государство решало, в какой регион нужно направить выпускников медицинских и педагогических учебных заведений. Об этом он написал в своем telegram-канале. Такая практика существовала в СССР.

«В стране с такими территориями и различиями социально-экономического развития этих территорий целевое распределение медиков и педагогов должно быть возвращено обязательно. И нет, в этом нет никакого посягательства на свободы», — считает Шумков.

По его мнению, представители власти вправе на несколько лет целевым образом планово направлять тех молодых людей, которые обучались исключительно за счет государства. Это, по словам губернатора, поможет решать государственные задачи.

Ранее Шумков предлагал вернуться к плановой экономике. Он отмечал, что этот план должен быть гибким и современным.