Из ЯНАО в Донбасс отправили фуру с посылками. Видео

09 марта 2023 в 23:45 Размер текста - 17 +

Общественник из Надыма Игорь Заборовский сообщил об отправке груза в Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из ЯНАО в зону специальной военной операции общественники движения «Мы рядом» отправили фуру с посылками и необходимыми предметами для военнослужащих. Об этом сообщил активист из Надыма Игорь Заборовский. «Ну что, погнали? А начиналось все с легкового прицепа», — написал Игорь Заборовский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что Заборовский объявил сбор для приобретения бензопил и масла для них, а также о возможности отправить адресные посылки для военнослужащих из батальонов «Ямал» и «Росомаха». Сбор завершился 5 марта. На счет движения «Мы рядом» от жителей Ямала поступило около миллиона рублей для помощи военнослужащим. Специальную военную операцию Россия проводит на востоке Украины с 24 февраля 2022 года. В спецоперации принимают участие военнослужащие со всех регионов РФ.

Из ЯНАО в зону специальной военной операции общественники движения «Мы рядом» отправили фуру с посылками и необходимыми предметами для военнослужащих. Об этом сообщил активист из Надыма Игорь Заборовский. «Ну что, погнали? А начиналось все с легкового прицепа», — написал Игорь Заборовский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что Заборовский объявил сбор для приобретения бензопил и масла для них, а также о возможности отправить адресные посылки для военнослужащих из батальонов «Ямал» и «Росомаха». Сбор завершился 5 марта. На счет движения «Мы рядом» от жителей Ямала поступило около миллиона рублей для помощи военнослужащим. Специальную военную операцию Россия проводит на востоке Украины с 24 февраля 2022 года. В спецоперации принимают участие военнослужащие со всех регионов РФ.