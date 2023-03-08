08 марта 2023
07 марта 2023

Из ЯНАО в Донбасс отправили фуру с посылками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка конвоя с гуманитарной помощью. Челябинск, гуманитарная помощь, гуманитарный конвой
Общественник из Надыма Игорь Заборовский сообщил об отправке груза в Донбасс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из ЯНАО в зону специальной военной операции общественники движения «Мы рядом» отправили фуру с посылками и необходимыми предметами для военнослужащих. Об этом сообщил активист из Надыма Игорь Заборовский.

«Ну что, погнали? А начиналось все с легкового прицепа», — написал Игорь Заборовский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что Заборовский объявил сбор для приобретения бензопил и масла для них, а также о возможности отправить адресные посылки для военнослужащих из батальонов «Ямал» и «Росомаха». Сбор завершился 5 марта. На счет движения «Мы рядом» от жителей Ямала поступило около миллиона рублей для помощи военнослужащим.

Специальную военную операцию Россия проводит на востоке Украины с 24 февраля 2022 года. В спецоперации принимают участие военнослужащие со всех регионов РФ.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из ЯНАО в зону специальной военной операции общественники движения «Мы рядом» отправили фуру с посылками и необходимыми предметами для военнослужащих. Об этом сообщил активист из Надыма Игорь Заборовский. «Ну что, погнали? А начиналось все с легкового прицепа», — написал Игорь Заборовский на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказало, что Заборовский объявил сбор для приобретения бензопил и масла для них, а также о возможности отправить адресные посылки для военнослужащих из батальонов «Ямал» и «Росомаха». Сбор завершился 5 марта. На счет движения «Мы рядом» от жителей Ямала поступило около миллиона рублей для помощи военнослужащим. Специальную военную операцию Россия проводит на востоке Украины с 24 февраля 2022 года. В спецоперации принимают участие военнослужащие со всех регионов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...