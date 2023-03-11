В фуру может не войти автомобиль «Буханка» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Активист из Надыма (ЯНАО) Игорь Заборовский во время дозагрузки посылок в одном из населенных пунктов оценил большое количество собранной гуманитарной помощи. Он предположил, что автомобиль «Буханка», который так же должен быть загружен по пути следования в фуру, может не войти. Об этом Заборовский сообщил в своем telergam-канале.

«Загружена уже половина, а еще здесь должна встать „Буханка“. В теории может быть», — сообщил активист на видео, осматривая уже загруженные в фуру посылки.

Вчера прошла дозагрузка в Пангодах и Новом Уренгое. Добровольцы передали собранные посылки в зону СВО для военнослужащих земляков. Активист также поблагодарил всех, кто оказал помощь в погрузке.

Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО в Донбасс отправили фуру с посылками. Сбор был организован активистом из Надыма Игорем Заборовским.