Бывший курганский чиновник прилетел в возглавляемый им округ только через неделю после назначения

Владислав Кузнецов стал главой Чукотки 15 марта 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший вице-губернатор Курганской области и экс-зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов, которого президент РФ Владимир Путин назначил главой Чукотского автономного округа, приехал в регион только через неделю после назначения. Причиной задержки послужила плохая погода, сообщают «Ведомости».

«Врио главы Чукотки Владислав Кузнецов приехал в Анадырь только спустя восемь дней после назначения. Причиной этому послужила плохая погода: аэропорт был закрыт из-за мощного снежного циклона с метелью и сильным ветром, поэтому задерживались внутренние и межрегиональные рейсы», — сообщают «ведомости».

Кузнецов возглавил Чукотский автономный округ 15 марта 2023 года. Источники URA.RU утверждали, что он показал свою эффективность и результативность в ЛНР, поэтому его назначат на пост губернатора одного из регионов РФ. С января 2019 года по декабрь 2021 года Владислав Кузнецов находился на посту вице-губернатора Курганской области.