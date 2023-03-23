23 марта 2023

Бывший курганский чиновник прилетел в возглавляемый им округ только через неделю после назначения

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Областной Думы. Курган, кузнецов владислав, улыбается
Владислав Кузнецов стал главой Чукотки 15 марта 2023 года Фото:

Бывший вице-губернатор Курганской области и экс-зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов, которого президент РФ Владимир Путин назначил главой Чукотского автономного округа, приехал в регион только через неделю после назначения. Причиной задержки послужила плохая погода, сообщают «Ведомости».

«Врио главы Чукотки Владислав Кузнецов приехал в Анадырь только спустя восемь дней после назначения. Причиной этому послужила плохая погода: аэропорт был закрыт из-за мощного снежного циклона с метелью и сильным ветром, поэтому задерживались внутренние и межрегиональные рейсы», — сообщают «ведомости».

Кузнецов возглавил Чукотский автономный округ 15 марта 2023 года. Источники URA.RU утверждали, что он показал свою эффективность и результативность в ЛНР, поэтому его назначат на пост губернатора одного из регионов РФ. С января 2019 года по декабрь 2021 года Владислав Кузнецов находился на посту вице-губернатора Курганской области.

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Бывший вице-губернатор Курганской области и экс-зампредседателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов, которого президент РФ Владимир Путин назначил главой Чукотского автономного округа, приехал в регион только через неделю после назначения. Причиной задержки послужила плохая погода, сообщают «Ведомости». «Врио главы Чукотки Владислав Кузнецов приехал в Анадырь только спустя восемь дней после назначения. Причиной этому послужила плохая погода: аэропорт был закрыт из-за мощного снежного циклона с метелью и сильным ветром, поэтому задерживались внутренние и межрегиональные рейсы», — сообщают «ведомости». Кузнецов возглавил Чукотский автономный округ 15 марта 2023 года. Источники URA.RU утверждали, что он показал свою эффективность и результативность в ЛНР, поэтому его назначат на пост губернатора одного из регионов РФ. С января 2019 года по декабрь 2021 года Владислав Кузнецов находился на посту вице-губернатора Курганской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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