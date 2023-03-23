Курганский депутат потребовал взыскать два миллиона рублей со своего агента

Суд решил удовлетворить исковые требования Дмитрия Ильтякова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель и депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков обратился в арбитражный суд, чтобы взыскать со своего агента задолженность по договору и пени в размере 2 083 258 рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

«Как следует из материалов дела, Д. В. Ильтяков заключил агентский договор с ответчиком, которая должна была найти транспортное средство, купить его и доставить в Курган. Однако в установленный договором срок ответчик не исполнила своих обязательств по договору, поэтому истец направил в ее адрес претензию с требованием вернуть денежные средства в размере 1 887 000 рублей. Агент оставила претензию без ответа и не вернула деньги, что стало основанием для обращения в суд», — говорится в документе. Истец просит расторгнуть договор, а также взыскать с ответчика неосновательное обогащение, пени и оплату госпошлины.

Ответчик была извещена о месте и времени проведения судебного заседания, но на него не явилась. Суд решил удовлетворить исковые требования и расторгнуть договор между Дмитрием Ильтяковым и агентом. Также в пользу депутата будет взыскано неосновательное обогащение в размере 1 887 000 рублей, пени в размере 196 248 рублей и оплата госпошлины — 39 416 рублей.

Ранее Дмитрий Ильтяков обратился в полицию с заявлением о хищении средств. Бухгалтер компании «Велес» обвиняется в присвоении 250 тысяч рублей с помощью фиктивных документов.