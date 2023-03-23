23 марта 2023

Спецназ курганской полиции задержал подозреваемого в убийстве. Видео

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Военный парад посвященный Дню Победы. Курган, захват преступника, спецназ, показательные выступления
Курганский спецназ задержали иногороднего подозреваемого (фото из архива) Фото:

В Кургане сотрудники спецназа регионального УМВД провели оперативное задержание иногороднего гражданина, которого подозревают в совершении убийства. Видео с места задержания появилось на сайте областного УМВД.

«Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“, задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — сообщили в полиции. В операции также принимали участие сотрудники угрозыска областного управления полиции.

31-летний мужчина скрывался в Курганской области от правоохранительных органов после убийства. Преступление произошло в другом регионе в январе текущего года. Оперативники узнали, где находится подозреваемый, и задержали его. Вскоре его передадут в органы, ведущие розыск мужчины.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская полиция усиливает подразделение спецназа. Объявление о наборе сотрудников появилось в официальных соцсетях УМВД области.

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В Кургане сотрудники спецназа регионального УМВД провели оперативное задержание иногороднего гражданина, которого подозревают в совершении убийства. Видео с места задержания появилось на сайте областного УМВД. «Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“, задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — сообщили в полиции. В операции также принимали участие сотрудники угрозыска областного управления полиции. 31-летний мужчина скрывался в Курганской области от правоохранительных органов после убийства. Преступление произошло в другом регионе в январе текущего года. Оперативники узнали, где находится подозреваемый, и задержали его. Вскоре его передадут в органы, ведущие розыск мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что курганская полиция усиливает подразделение спецназа. Объявление о наборе сотрудников появилось в официальных соцсетях УМВД области.
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