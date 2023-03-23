Спецназ курганской полиции задержал подозреваемого в убийстве. Видео

24 марта 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Курганский спецназ задержали иногороднего подозреваемого (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудники спецназа регионального УМВД провели оперативное задержание иногороднего гражданина, которого подозревают в совершении убийства. Видео с места задержания появилось на сайте областного УМВД. «Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“, задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — сообщили в полиции. В операции также принимали участие сотрудники угрозыска областного управления полиции. 31-летний мужчина скрывался в Курганской области от правоохранительных органов после убийства. Преступление произошло в другом регионе в январе текущего года. Оперативники узнали, где находится подозреваемый, и задержали его. Вскоре его передадут в органы, ведущие розыск мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что курганская полиция усиливает подразделение спецназа. Объявление о наборе сотрудников появилось в официальных соцсетях УМВД области.

В Кургане сотрудники спецназа регионального УМВД провели оперативное задержание иногороднего гражданина, которого подозревают в совершении убийства. Видео с места задержания появилось на сайте областного УМВД. «Подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ „Убийство“, задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — сообщили в полиции. В операции также принимали участие сотрудники угрозыска областного управления полиции. 31-летний мужчина скрывался в Курганской области от правоохранительных органов после убийства. Преступление произошло в другом регионе в январе текущего года. Оперативники узнали, где находится подозреваемый, и задержали его. Вскоре его передадут в органы, ведущие розыск мужчины. Ранее URA.RU сообщало, что курганская полиция усиливает подразделение спецназа. Объявление о наборе сотрудников появилось в официальных соцсетях УМВД области.