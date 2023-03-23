23 марта 2023

Власти отменили два автобусных маршрута до Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, автобусная остановка, автобус, ожидание автобуса, транспортная реформа, пассажир автобуса
Ранее власти пытались найти перевозчиков для этих маршрутов Фото:

В Курганской области отменили два межмуниципальных маршрута, автобусы которых следовали до областного центра. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Обязываю отменить межмуниципальные маршруты регулярных перевозок», — указано в документе. Распоряжением были отменены маршруты №135 из Кургана до деревни Новая Заворина и №136, следующий из областного центра до Юргамыша.

По словам представителей группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт», на этих маршрутах длительное время не было перевозчиков. В группе отметили, что представители департамента дважды проводили конкурс, связанный с перевозками на этих маршрутах, но никто на него не заявился.

Ранее стало известно, что власти Курганской области объявили конкурс, связанный с поиском перевозчиков на 23 межмуниципальных маршрута. 17 из этих маршрутов ведут в Курган.

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В Курганской области отменили два межмуниципальных маршрута, автобусы которых следовали до областного центра. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития. «Обязываю отменить межмуниципальные маршруты регулярных перевозок», — указано в документе. Распоряжением были отменены маршруты №135 из Кургана до деревни Новая Заворина и №136, следующий из областного центра до Юргамыша. По словам представителей группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт», на этих маршрутах длительное время не было перевозчиков. В группе отметили, что представители департамента дважды проводили конкурс, связанный с перевозками на этих маршрутах, но никто на него не заявился. Ранее стало известно, что власти Курганской области объявили конкурс, связанный с поиском перевозчиков на 23 межмуниципальных маршрута. 17 из этих маршрутов ведут в Курган.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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