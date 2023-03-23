Власти отменили два автобусных маршрута до Кургана

Ранее власти пытались найти перевозчиков для этих маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области отменили два межмуниципальных маршрута, автобусы которых следовали до областного центра. Данная информация размещена на сайте областного департамента экономического развития.

«Обязываю отменить межмуниципальные маршруты регулярных перевозок», — указано в документе. Распоряжением были отменены маршруты №135 из Кургана до деревни Новая Заворина и №136, следующий из областного центра до Юргамыша.

По словам представителей группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт», на этих маршрутах длительное время не было перевозчиков. В группе отметили, что представители департамента дважды проводили конкурс, связанный с перевозками на этих маршрутах, но никто на него не заявился.

Ранее стало известно, что власти Курганской области объявили конкурс, связанный с поиском перевозчиков на 23 межмуниципальных маршрута. 17 из этих маршрутов ведут в Курган.