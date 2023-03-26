Курганцы, уехавшие жить в Турцию, передумали там оставаться

27 марта 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганцы рассказали, с какими сложностями они столкнулись в Турции и Грузии Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Семейная пара из Кургана Анастасия и Роман, уехавшая жить в Турцию, передумала там оставаться. Холодные квартиры, большая предоплата за жилье и проблемы с платежами, заставили их перебраться в Грузию, но и там возникли сложности. Об этом курганцы рассказали URA.RU. Одна из проблем, с которой неожиданно столкнулись курганцы в обеих странах — отсутствие отопления в квартирах. «В холодную погоду нам пришлось греться с помощью кондиционера. В Фетхие (город в Турции) не было центрального отопления. В доме, где живем сейчас в Батуми, тоже нет. Сейчас боимся, какой придет счет за электричество. В этих странах очень дорогое электричество», — отметила жительница Кургана. Курганцы также уточнили, что нужно быть готовым и иметь сбережения для аренды жилья на несколько месяцев вперед. Как минимум на шесть. «Плюс с тебя еще требуют депозит и комиссию. Это очень здорово ударило по нашему карману», — сказала Анастасия. При этом туристка отметила, что им все же удалось договориться с местными и разбить платеж на две части. Также туристы по приезде в Турцию столкнулись с проблемой при покупке сим-карт. По их словам, на это уходит очень много времени и нервов. «В салоне оператора задавали много вопросов, нужно было подписывать кучу бумаг. К тому же, у них очень сильная защита от долгожительства, так скажем. Все сервисы ориентированы ровно на три месяца. После этого симки блокируются, если их не продлить и не получить ВНЖ (вид на жительство — прим. ред.)», — поделился своим опытом Роман. В то же время в Грузии с покупкой сим-карт у них не возникло никаких проблем. По приезде в Батуми они получили симки в первом же салоне связи спустя пять минут. Еще одной сложностью жизни за границей стало отсутствие платежной системы UnionPay в Грузии. Курганцы отметили, что с банковских карт, которые были открыты еще в России, они не смогли снять денег. «Нам пришлось думать о других способах вывода денег, потому что российские карты здесь не работают, а мы получаем зарплату в рублях», — рассказала Анастасия. При этом в Турции у курганских туристов таких проблем не возникало. Ранее URA.RU писало, что курганская семья планировала эмигрировать в Польшу, но уехала жить в Аргентину. Они решили отказаться от переезда в Европу из-за русофобии, уровень которой там резко вырос после начала спецоперации ВС РФ на территории Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семейная пара из Кургана Анастасия и Роман, уехавшая жить в Турцию, передумала там оставаться. Холодные квартиры, большая предоплата за жилье и проблемы с платежами, заставили их перебраться в Грузию, но и там возникли сложности. Об этом курганцы рассказали URA.RU. Одна из проблем, с которой неожиданно столкнулись курганцы в обеих странах — отсутствие отопления в квартирах. «В холодную погоду нам пришлось греться с помощью кондиционера. В Фетхие (город в Турции) не было центрального отопления. В доме, где живем сейчас в Батуми, тоже нет. Сейчас боимся, какой придет счет за электричество. В этих странах очень дорогое электричество», — отметила жительница Кургана. Курганцы также уточнили, что нужно быть готовым и иметь сбережения для аренды жилья на несколько месяцев вперед. Как минимум на шесть. «Плюс с тебя еще требуют депозит и комиссию. Это очень здорово ударило по нашему карману», — сказала Анастасия. При этом туристка отметила, что им все же удалось договориться с местными и разбить платеж на две части. Также туристы по приезде в Турцию столкнулись с проблемой при покупке сим-карт. По их словам, на это уходит очень много времени и нервов. «В салоне оператора задавали много вопросов, нужно было подписывать кучу бумаг. К тому же, у них очень сильная защита от долгожительства, так скажем. Все сервисы ориентированы ровно на три месяца. После этого симки блокируются, если их не продлить и не получить ВНЖ (вид на жительство — прим. ред.)», — поделился своим опытом Роман. В то же время в Грузии с покупкой сим-карт у них не возникло никаких проблем. По приезде в Батуми они получили симки в первом же салоне связи спустя пять минут. Еще одной сложностью жизни за границей стало отсутствие платежной системы UnionPay в Грузии. Курганцы отметили, что с банковских карт, которые были открыты еще в России, они не смогли снять денег. «Нам пришлось думать о других способах вывода денег, потому что российские карты здесь не работают, а мы получаем зарплату в рублях», — рассказала Анастасия. При этом в Турции у курганских туристов таких проблем не возникало. Ранее URA.RU писало, что курганская семья планировала эмигрировать в Польшу, но уехала жить в Аргентину. Они решили отказаться от переезда в Европу из-за русофобии, уровень которой там резко вырос после начала спецоперации ВС РФ на территории Украины.