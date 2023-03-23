Топ-менеджер тюменской газовой компании пойдет под суд за взятки

Тюменец за взятки без очереди подключал частные дома к газоснабжению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени за получение взяток будут судить бывшего начальника группы по контролю газопотребления государственной организации. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там уточнили, что мужчина за деньги подключал частные дома к газоснабжению без очереди, а также закрывал глаза на незаконные врезки в систему подачи газа.

«По версии следствия, в период с октября 2018 года по февраль 2022 года мужчина получал взятки от граждан за незаконное содействие в ускоренной подготовке документов по техническому присоединению газоиспользующего оборудования домовладений и строений к действующей газораспределительной сети. В ряде случаев денежные средства передавались за непринятие мер к пресечению незаконных врезок в газопроводы. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени», — сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что мужчина обвиняется по ст. 290 УК РФ — получение взятки лично и через посредника за незаконные действия и бездействие, в крупном, значительном размерах, а также по ст. 291.2 УК РФ — получение мелкой взятки. Уголовное дело в отношении тюменца насчитывает 24 эпизода. Ущерб от действий бывшего топ-менеджера газовой компании превысил 1 млн рублей. На его имущество, которое оценивается в сумму свыше 5,7 млн рублей, наложен арест.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники ФСБ задержали директора Тюменского филиала АО «Россети Тюмень» Кирилла Стрельцова. Он обвиняется в получении взятки. Мужчина, как и его подельники, на время следствия был арестован и находится в СИЗО.