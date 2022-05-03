Суд оставил за решеткой топ-менеджера АО «Россети Тюмень»

Бывший директор филиала АО «Россети Тюмень останется под стражей до 2 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ленинский суд Тюмени продлил срок ареста бывшему директору филиала АО «Россети Тюмень» «Тюменские электрические сети» Кириллу Стрельцову и двум его заместителям: Никите Калинину и Павлу Михайлову. Об этом сообщает telegram-канала Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Ранее топ-менеджеры были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в коррупции.

«Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел ходатайство следователя СУ СК по Тюменской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Стрельцова. Стрельцов будет находиться под стражей по 2 июля 2022 года», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Там уточнили, что Калинин и Михайлов также будут находиться под стражей до 2 июля. Как ранее указывало агентство, сотрудники ФСБ задержали топ-менеджеров энергетической компании в начале марта 2022 года. Стрельцова и его бывших заместителей подозревают в совершении коррупционных преступлений.