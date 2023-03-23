23 марта 2023

Новый замгубернатора Курганской области улетела в Санкт-Петербург. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, кирилова наталья
Курганская чиновница улетела в Санкт-Петербург Фото:

Исполняющая обязанности замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова приняла участие в форуме в Санкт-Петербурге. Информация появилась в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«И. о. заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова и директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев участвуют в форуме „Здоровое общество“. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге», — сообщили в правительстве.

Форум посвящен модернизации медицинской отрасли, в том числе цифровой. Также рассматривают вопросы подготовки медицинских кадров и обеспечения качества предоставляемых услуг.

Ранее URA.RU сообщало, что Кирилова встретилась с участниками СВО. Ио замгубернатора рассказала, что побывавшие на военных действиях граждане проходят реабилитацию в курганском госпитале.

члены правительства Курганской области
Ио замгубернатора Курганской области Наталья Кирилова и директор депздрава Алексей Сигидаев находятся на форуме в Санкт-Петербурге

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Исполняющая обязанности замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова приняла участие в форуме в Санкт-Петербурге. Информация появилась в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «И. о. заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова и директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев участвуют в форуме „Здоровое общество“. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге», — сообщили в правительстве. Форум посвящен модернизации медицинской отрасли, в том числе цифровой. Также рассматривают вопросы подготовки медицинских кадров и обеспечения качества предоставляемых услуг. Ранее URA.RU сообщало, что Кирилова встретилась с участниками СВО. Ио замгубернатора рассказала, что побывавшие на военных действиях граждане проходят реабилитацию в курганском госпитале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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