Курганская чиновница улетела в Санкт-Петербург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющая обязанности замгубернатора по соцполитике Наталья Кирилова приняла участие в форуме в Санкт-Петербурге. Информация появилась в группе правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«И. о. заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова и директор департамента здравоохранения Алексей Сигидаев участвуют в форуме „Здоровое общество“. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге», — сообщили в правительстве.

Форум посвящен модернизации медицинской отрасли, в том числе цифровой. Также рассматривают вопросы подготовки медицинских кадров и обеспечения качества предоставляемых услуг.

Ранее URA.RU сообщало, что Кирилова встретилась с участниками СВО. Ио замгубернатора рассказала, что побывавшие на военных действиях граждане проходят реабилитацию в курганском госпитале.