23 марта 2023

В тюменской ЛДПР зреет новое противостояние

Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Артем Зайцев поссорился с экс-депутатом Лобовым
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция лдпр
В тюменском реготделении ЛДПР поссорились партийцы Фото:

В тюменской ЛДПР зреет противостояние между депутатом облдумы Артемом Зайцевым и экс-депутатом Александром Лобовым. Партийцы обменялись выпадами в адрес друг друга в соцсетях.

«Зайцев совместно с Владимиром Сысоевым провернул так называемую спецоперацию по зачистке тюменского регионального отделения ЛДПР от неблагонадежных приспособленцев, чем и объясняется продолжение его депутатства и членства в ЛДПР, в отличие от некоторых уже бывших коллег Зайцева, участвовавших в прошлогоднем саботаже», — написал в своих соцсетях Александр Лобов.

Зайцев ответил однопартийцу в telegram-канале, назвав его «фантазером». «Прочитал очень „интересные рассуждения“ Александра Лобова, друзья. Как в одной известной песне: „Фантазер…“», — написал парламентарий.

Ранее URA.RU писало о расколе ЛДПР «тюменской матрешки». В результате противостояния часть актива была изгнана из партии, а реготделение в ХМАО перешло под контроль губернатора Югры Натальи Комаровой.

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В тюменской ЛДПР зреет противостояние между депутатом облдумы Артемом Зайцевым и экс-депутатом Александром Лобовым. Партийцы обменялись выпадами в адрес друг друга в соцсетях. «Зайцев совместно с Владимиром Сысоевым провернул так называемую спецоперацию по зачистке тюменского регионального отделения ЛДПР от неблагонадежных приспособленцев, чем и объясняется продолжение его депутатства и членства в ЛДПР, в отличие от некоторых уже бывших коллег Зайцева, участвовавших в прошлогоднем саботаже», — написал в своих соцсетях Александр Лобов. Зайцев ответил однопартийцу в telegram-канале, назвав его «фантазером». «Прочитал очень „интересные рассуждения“ Александра Лобова, друзья. Как в одной известной песне: „Фантазер…“», — написал парламентарий. Ранее URA.RU писало о расколе ЛДПР «тюменской матрешки». В результате противостояния часть актива была изгнана из партии, а реготделение в ХМАО перешло под контроль губернатора Югры Натальи Комаровой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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