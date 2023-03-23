В тюменской ЛДПР зреет новое противостояние

Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Артем Зайцев поссорился с экс-депутатом Лобовым

24 марта 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

В тюменском реготделении ЛДПР поссорились партийцы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В тюменской ЛДПР зреет противостояние между депутатом облдумы Артемом Зайцевым и экс-депутатом Александром Лобовым. Партийцы обменялись выпадами в адрес друг друга в соцсетях. «Зайцев совместно с Владимиром Сысоевым провернул так называемую спецоперацию по зачистке тюменского регионального отделения ЛДПР от неблагонадежных приспособленцев, чем и объясняется продолжение его депутатства и членства в ЛДПР, в отличие от некоторых уже бывших коллег Зайцева, участвовавших в прошлогоднем саботаже», — написал в своих соцсетях Александр Лобов. Зайцев ответил однопартийцу в telegram-канале, назвав его «фантазером». «Прочитал очень „интересные рассуждения“ Александра Лобова, друзья. Как в одной известной песне: „Фантазер…“», — написал парламентарий. Ранее URA.RU писало о расколе ЛДПР «тюменской матрешки». В результате противостояния часть актива была изгнана из партии, а реготделение в ХМАО перешло под контроль губернатора Югры Натальи Комаровой.

В тюменской ЛДПР зреет противостояние между депутатом облдумы Артемом Зайцевым и экс-депутатом Александром Лобовым. Партийцы обменялись выпадами в адрес друг друга в соцсетях. «Зайцев совместно с Владимиром Сысоевым провернул так называемую спецоперацию по зачистке тюменского регионального отделения ЛДПР от неблагонадежных приспособленцев, чем и объясняется продолжение его депутатства и членства в ЛДПР, в отличие от некоторых уже бывших коллег Зайцева, участвовавших в прошлогоднем саботаже», — написал в своих соцсетях Александр Лобов. Зайцев ответил однопартийцу в telegram-канале, назвав его «фантазером». «Прочитал очень „интересные рассуждения“ Александра Лобова, друзья. Как в одной известной песне: „Фантазер…“», — написал парламентарий. Ранее URA.RU писало о расколе ЛДПР «тюменской матрешки». В результате противостояния часть актива была изгнана из партии, а реготделение в ХМАО перешло под контроль губернатора Югры Натальи Комаровой.