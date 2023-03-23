Трассы для лыжных гонок с коридорами для тюбингов появятся в курганском городе

В курганском округе откроют территорию для отдыха Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Шадринске Курганской области планируют открыть новую площадку для спорта и отдыха, где будут трассы для лыжных гонок. План объекта администрация выставит на федеральный конкурс Минстроя РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска «ВКонтакте».

«С учетом мнения горожан, в эскизе предусмотрены трассы для лыжных гонок, биатлона, велоспорта, коридоры для тюбингов и сноубордов, зоны тихого отдыха. По замыслу авторов, сохранится существующая планировочная структура — пешеходные дорожки, зеленые зоны, родники, при этом найдется место для лыжной базы, проката инвентаря, амфитеатра для проведения мероприятий, глэмпинга для размещения гостей и др.», — поделилась мэрия в посте.

Власти отметили, что в дискуссию вовлечены представители общественной и молодежных палат, студенты и спортсмены. На итоговое обсуждение они готовы пригласить всех желающих. Об этом заранее сообщат через СМИ.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области хотят построить горнолыжный курорт. По планам властей новую базу будут посещать 120-150 тысяч человек в год.