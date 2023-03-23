23 марта 2023

Трассы для лыжных гонок с коридорами для тюбингов появятся в курганском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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В курганском округе откроют территорию для отдыха Фото:

В Шадринске Курганской области планируют открыть новую площадку для спорта и отдыха, где будут трассы для лыжных гонок. План объекта администрация выставит на федеральный конкурс Минстроя РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска «ВКонтакте».

«С учетом мнения горожан, в эскизе предусмотрены трассы для лыжных гонок, биатлона, велоспорта, коридоры для тюбингов и сноубордов, зоны тихого отдыха. По замыслу авторов, сохранится существующая планировочная структура — пешеходные дорожки, зеленые зоны, родники, при этом найдется место для лыжной базы, проката инвентаря, амфитеатра для проведения мероприятий, глэмпинга для размещения гостей и др.», — поделилась мэрия в посте.

Власти отметили, что в дискуссию вовлечены представители общественной и молодежных палат, студенты и спортсмены. На итоговое обсуждение они готовы пригласить всех желающих. Об этом заранее сообщат через СМИ.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области хотят построить горнолыжный курорт. По планам властей новую базу будут посещать 120-150 тысяч человек в год.

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В Шадринске Курганской области планируют открыть новую площадку для спорта и отдыха, где будут трассы для лыжных гонок. План объекта администрация выставит на федеральный конкурс Минстроя РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска «ВКонтакте». «С учетом мнения горожан, в эскизе предусмотрены трассы для лыжных гонок, биатлона, велоспорта, коридоры для тюбингов и сноубордов, зоны тихого отдыха. По замыслу авторов, сохранится существующая планировочная структура — пешеходные дорожки, зеленые зоны, родники, при этом найдется место для лыжной базы, проката инвентаря, амфитеатра для проведения мероприятий, глэмпинга для размещения гостей и др.», — поделилась мэрия в посте. Власти отметили, что в дискуссию вовлечены представители общественной и молодежных палат, студенты и спортсмены. На итоговое обсуждение они готовы пригласить всех желающих. Об этом заранее сообщат через СМИ. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области хотят построить горнолыжный курорт. По планам властей новую базу будут посещать 120-150 тысяч человек в год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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