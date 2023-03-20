Бизнесменам предлагают построить в Курганской области горнолыжный комплекс

21 марта 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Длина спуска с возвышенности составит около 400 метров Фото: Сергей Русанов © URA.RU Предпринимателям предлагают построить горнолыжную базу в Каргапольском муниципальном округе Курганской области. Данная информация размещена на сайте Инвестиционного агентства Курганской области. «Инвестиционное предложение — создание рекреационного горнолыжного оздоровительного комплекса отдыха на территории Каргапольского района. Горнолыжную базу „Тамакулье“ планируется разместить в районе деревни Тамакулье Каргапольского района в 75 километрах от г. Кургана», — указано в документе, опубликованном на сайте. Представители власти отметили, что для лыжной базы необходима территория с общей площадью от 4 до 20 га. Там будут находиться лыжные, тюбинговые трассы общей протяженностью 2,5 км и объекты инфраструктуры. Высота природной возвышенности составит около 200 метров, а длина спуска — около 400 метров. Власти планируют, что численность аудитории на базе составит 120-150 тысяч человек в год. Ранее в городе Куртамыш Курганской области открыли туристический парк «Пчелкина горка». Из-за нехватки снега там не удалось сразу качественно сделать горку. Помимо этого из-за нехватки документов во время открытия не удалось запустить подъемник.

Предпринимателям предлагают построить горнолыжную базу в Каргапольском муниципальном округе Курганской области. Данная информация размещена на сайте Инвестиционного агентства Курганской области. «Инвестиционное предложение — создание рекреационного горнолыжного оздоровительного комплекса отдыха на территории Каргапольского района. Горнолыжную базу „Тамакулье“ планируется разместить в районе деревни Тамакулье Каргапольского района в 75 километрах от г. Кургана», — указано в документе, опубликованном на сайте. Представители власти отметили, что для лыжной базы необходима территория с общей площадью от 4 до 20 га. Там будут находиться лыжные, тюбинговые трассы общей протяженностью 2,5 км и объекты инфраструктуры. Высота природной возвышенности составит около 200 метров, а длина спуска — около 400 метров. Власти планируют, что численность аудитории на базе составит 120-150 тысяч человек в год. Ранее в городе Куртамыш Курганской области открыли туристический парк «Пчелкина горка». Из-за нехватки снега там не удалось сразу качественно сделать горку. Помимо этого из-за нехватки документов во время открытия не удалось запустить подъемник.