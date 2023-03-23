Тюменские налоговики запустили новую волну банкротства предприятий

Претензии тюменской инспекции ФНС направлены на несколько предприятий, накопивших многомилионные долги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская межрайонная инспекция ФНС России выступила с новой серией исков о банкротстве, направленных на строительные и дорожные компании Тюмени. Об этом сообщает система «Электронное правосудие», в которой зарегистрировано сразу семь новых исков от тюменских фискалов.

«Дела №№ А70-5984/2023 — А70-5991/2023, во всех случаях истцом выступает межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики во всех случаях разные, все иски зарегистрированы, но еще не приняты в работу», — сообщает «Электронное правосудие».

Большая часть компаний, к которым появились претензии у тюменских фискалов, работают в сфере строительства или дорожных работ. Выделяются ООО «Синдикат полимер», которое занимается утилизацией и переработкой отходов производств, а так же одна сельскохозяйственная компания. В большинстве случаев суммы долгов ответчиков по налогам неизвестны, однако источник URA.RU в тюменской структуре ФНС уточнил, что речь идет о десятках миллионов рублей.

Ранее агентство рассказало, что тюменские налоговики намерены избавить местный бизнес от «балластных» предприятий. В 2023 году они направили череду исков против строительных компаний и микропредприятий региона.